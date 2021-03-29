«Из того, что было»: жители райцентра Волгоградской области сами взялись за разбитые дороги





Жители городского округа Михайловка сами решают проблему разбитых дорог. Как сообщает ИА «Высота 102», пользователи группы ВКонтакте «Михайловка Онлайн» опубликовали фото улицы Мира, яму на которой добрые люди забросали кусками старого асфальта. Понимая, что это не решение проблемы, горожане объясняют это безысходностью и желанием хотя бы попытаться спасти свои машины от поломок из-за попадания в ямы.





Между тем, на безобразное состояние дорог недавно пожаловались и жители Камышина. Подобные проблемы, напомним, обостряются каждый год с приходом весны после схода снега и образованием талых вод.

На этой неделе, как сообщили сегодня в администрации региона, на территории Волгоградской области стартует жорожно-строительный сезон. В первую очередь, работы начнутся на участках магистралей, которые наиболее пострадали за минувшую зиму из-за резких перепадов температуры воздуха.

Фото группы ВКонтакте "Михайловка Онлайн".