Опасный вредитель проник в Волгоград из Ирана

Общество 25.03.2021 12:22
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25.03.2021 12:22
Западный или калифорнийский цветочный трипс - опасный вредитель растений обнаружен в партии свежего укропа, который привезли в Волгоград из Ирана. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, насекомых-вредителей выявили в зоне таможенного контроля Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни при досмотре подкарантинной продукции весом 115 кг, прибывшей автотранспортом из Исламской Республики Иран.
Образцы были отправлены в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора", где после проведения лабораторных испытаний подтвердили выявление опасного карантинного объекта. В настоящее время выпуск продукции с поста запрещен. По выбору собственника будет проведено обеззараживание, возврат или уничтожение продукции.
Справка. Западный или калифорнийский цветочный трипс представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний.
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