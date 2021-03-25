Опасный вредитель проник в Волгоград из Ирана





Западный или калифорнийский цветочный трипс - опасный вредитель растений обнаружен в партии свежего укропа, который привезли в Волгоград из Ирана. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия, насекомых-вредителей выявили в зоне таможенного контроля Дзержинского таможенного поста Астраханской таможни при досмотре подкарантинной продукции весом 115 кг, прибывшей автотранспортом из Исламской Республики Иран.

Образцы были отправлены в испытательную лабораторию Волгоградского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора", где после проведения лабораторных испытаний подтвердили выявление опасного карантинного объекта. В настоящее время выпуск продукции с поста запрещен. По выбору собственника будет проведено обеззараживание, возврат или уничтожение продукции.

Справка. Западный или калифорнийский цветочный трипс представляет опасность не только потому, что практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные посадки, но еще и может выступать переносчиком множества опасных заболеваний.



