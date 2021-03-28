«Страшно, аж жуть»: волгоградцы живут в окружении домов-призраков











Жители ветхих многоэтажек Красноармейского района Волгограда вынуждены жить в окружении заброшенных строений, обитателей которых давно расселили, а здания до сих пор не снесли. Как рассказала ИА «Высота 102» волгоградка Анна Асеева, проживающая в аварийном доме №17 по улице Бахтурова, жителям соседнего дома №19 дали новое жилье еще в 2018 году. Обитатели еще четырех строений - №2,4,6 и 10 по ул. Вучетича - справили новоселье в 2020 году. Стоящий в окружении нежилых зданий дом №17 должны были расселить до 2020 года, однако затем сроки долгожданного переселения перенесли до конца 2024 года. «Наш дом был признан аварийным в 2015 году, мы терпеливо ждали пять лет. Но дальше так жить нельзя. Пять домов вокруг нас уже расселили, а про нас как будто забыли», - возмущается жительница аварийного дома.





По словам Анны, еще несколько лет назад степень износа дома составляла около 80%. Со временем все стало хуже – дом облюбовали крысы, мыши, в каждой квартире стоят мышеловки, из-за постоянной сырости не выводятся мокрицы. В этом году терпение у жильцов лопнуло и они пожаловались в прокуратуру на свое плачевное положение.





В прокуратуре провели проверку по обращению граждан, о результатах которой проинформировали жильцов. Так, в ответе надзорного органа содержится информация о нарушениях, которые допустила управляющая компания "Волгоградская строительная компания" при содержании общедомового имущества. Результаты проверки по данному факту переданы в жилинспекцию для рассмотрения вопроса о привлечении УК к административной ответственности.

Кроме того, прокуратура обнаружила нарушения в связи с не принятием администрацией города мер, препятствующих несанкционированному доступу в расселенный дом №19 по улице Бахтурова. В прокуратуре поставлен вопрос об устранении данного нарушения и привлечения виновных лиц к ответственности. Кроме того, сообщается в ответе, в целях решения вопроса о наличии оснований для первоочередного расселения дома №17 в адрес комитета жилищной и социальной политики администрации Волгограда направлено соответствующее письмо. В настоящее время жители "забытого" дома готовят новое обращение в мэрию, в котором напишут о нарушении своих прав на безопасное жилище в связи с длительными сроками переселения аварийного строения.

По словам жителей, существовать по-соседству соседству с "мертвыми" домами по-настоящему страшно. «В развалинах собираются всякие криминальные личности, наркоманы, и дети здесь бегают. Недавно у женщины, которая проходила мимо, отобрали кошелек. Про антисанитарию и говорить нечего. А у нас во дворе, между прочим, детский сад находится. Мы не понимаем, почему целый квартал переселили, а наш дом оставили», - недоумевает волгоградка.



В администрации Волгограда подтвердили, что дом №17 по улице Бахтурова был признан аварийным в 2015 году. Он подлежит расселению в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется в Волгограде с 2019 года. Расселение будет проведено до конца 2024 года, пояснили в мэрии. При этом после признания дома аварийным проживающим в нем гражданам было предложено разместиться в помещениях маневренного фонда до окончания расселения, однако жильцы отказались от данного предложения. На сегодняшний день в ходе реализации проекта из аварийных домов уже расселены порядка 600 семей.

Что касается расселенного дома №19 по ул. Бахтурова, то временные меры для предотвращения доступа граждан в здание были приняты, уточнили в администрации. Так, в прошлом году вокруг дома был установлен деревянный забор. Однако неизвестные повредили деревянные ограждения, выломав в некоторых местах доски. Это обнаружилось во время осмотра территории. В ближайшее время районной администрацией будут приняты меры, чтобы предотвратить проникновение граждан на территорию, через поврежденные участки ограждения, заверили в мэрии.

Между тем, по данным комитета строительства Волгоградской области, только три муниципалитета Волгоградской области не справились с задачей сноса аварийных домов, жители которых получили новое жилье по программе переселения. Это Волгоград, Калач-на-Дону и Краснослободск. Так, в Волгограде с 2011 года должны были снести 86 аварийных строений, фактически были демонтированы 73 дома. В Калаче-на-Дону по плану должны были избавиться от 33 зданий, в реальности справились лишь с 21 домом. В Краснослободске из 22 аварийных сооружений демонтировали только 12. Всего в регионе за более чем десять лет должны были снести 488 аварийных домов, в реальности местные власти осилили лишь 453 дома.



