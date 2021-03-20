В Волгоградской области учебный пожар тушили водой из реки





Крупный ландшафтный пожар учились тушить сотрудники опорного пункта Суровикинского гарнизона в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МЧС, пожарные расчеты отработали на практике действия в случае возникновения реальной угрозы в пожароопасный период.





По легенде учений, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от жителей города Суровикино о ландшафтном пожаре. Из-за ветра огонь быстро распространился на кустарники и сухую растительность, возникла угроза перехода пламени на жилые дома и хозяйственные постройки. К тушению условного пожара были привлечены силы и средства опорного пожарного пункта. Забор воды осуществляется из реки Чир.

Условный пожар быстро потушили, не допустив распространения огня на город Суровикино.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области