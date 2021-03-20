В Волгоградской области учебный пожар тушили водой из реки

Общество 20.03.2021 10:30
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20.03.2021 10:30
Крупный ландшафтный пожар учились тушить сотрудники опорного пункта Суровикинского гарнизона в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МЧС, пожарные расчеты отработали на практике действия в случае возникновения реальной угрозы в пожароопасный период.
По легенде учений, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от жителей города Суровикино о ландшафтном пожаре. Из-за ветра огонь быстро распространился на кустарники и сухую растительность, возникла угроза перехода пламени на жилые дома и хозяйственные постройки. К тушению условного пожара были привлечены силы и средства опорного пожарного пункта. Забор воды осуществляется из реки Чир.
Условный пожар быстро потушили, не допустив распространения огня на город Суровикино.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области
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