"Я задыхаюсь, а мне говорят, что лекарство у меня есть": онкобольную из Волгоградской области оставили без препарата из-за ошибки





Лекарство, помогающее дышать 63-летней онкобольной женщине, отдали неизвестному человеку. В редакцию ИА «Высота 102» обратилась жительница поселка Степновский Николаевского района Наталья Соловьева, которая сообщила о пропаже препарата «Интерферон» из местной аптеки.

После операции по удалению опухоли у Натальи Николаевны начались проблемы с дыханием, после чего ей выписали льготное лекарство, инъекции которого она делала три раза в неделю. «Интерферон» пенсионерка получала в аптеке Николаевска. По словам женщины, в конце февраля жизненно необходимый препарат пропал с прилавков. Ей посоветовали поехать в волгоградскую областную клиническую больницу, где врачи предложили ездить на уколы в город три раза в неделю.

«У меня пенсия 11 тысяч рублей. Ездить 4,5 часа до города только в одну сторону для меня проблематично, как по здоровью, так и по финансам», - рассказывает Наталья Соловьева.

На просьбы получать препарат через аптеку женщина получила отказ. В итоге с начала марта пенсионерка не пользовалась лекарством, что, по ее словам, плохо отразилось на ее здоровье. В надежде, что лекарство все-таки появилось, Наталья Николаевна 16 марта позвонила в аптеку, где ей сказали, что препарата по-прежнему нет.

Редакция сделала соответствующий запрос в комитет здравоохранения Волгоградской области.

«Жительница Волгоградской области в декабре 2020 года получила 40 ампул препарата, рассчитанные на 3-месячный курс терапии. В начале марта женщина получила ещё 20 ампул препарата, что достаточно для проведения терапии сроком на 6 недель. Всего же, начиная с 2020 года, женщина в совокупности была обеспечена препаратом в количестве 52 упаковок (260 ампул) - этого количества достаточно для проведения терапии в течение 86 недель», - пояснили в пресс-службе облздрава.

Наталья Соловьева опровергает тот факт, что получала препарат в марте этого года. А новая информация, поступившая из аптеки, и вовсе повергла ее в шок. Фармацевт сообщила женщине, что еще 3-го марта была отправлена заявка на «Интерферон», а уже на следующий день его доставили в аптеку. При этом сотрудники аптеки утверждали, что Наталья Николаевна забрала свое лекарство еще 4-го марта.

«Как я могла прийти в тот день в аптеку, если меня даже в Николаевске не было? Я звонила им 16-го марта, и они уверяли, что лекарства нет. Я рассказала об этом онкологу, и она тоже была в недоумении», - говорит Наталья.

Фармацевты пообещали проверить камеры видеонаблюдения и выяснить, кто же все-таки забрал ампулы с препаратом, которые уже почти месяц не может дождаться жительница поселка Степновский.

Правда оказалась на стороне Натальи Николаевны. Выяснилось, что фармацевты отдали льготное лекарство постороннему мужчине. Предоставлял он рецепт или нет - неизвестно. Наталью Соловьеву уверили, что уже связались с этим человеком и попросили вернуть «Интерферон» в аптеку. Женщина сможет получить свой препарат уже сегодня.