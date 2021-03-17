



Сегодня в Волгограде скоропостижно скончался настоятель храма Сорока мучеников Севастийских. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской епархии, протоирею Анатолию Гармаеву было 72 года.

Справка. Приход Сорока мучеников Севастийских образован в Волгограде в 1999 году. При нем действует Свято-Сергиевское училище катехизации и церковной педагогики.



