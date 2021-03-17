«Кто до этого додумался?»: в Волгограде закрыли провизорный ковидный роддом





В Волгограде закрылся провизорный ковидный госпиталь на базе роддома №1 в Тракторозаводском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» сотрудники медучреждения, в этом статусе роддом принимал беременных женщин с симптомами ковида.

«У нас была организована красная зона, так называемая сортировка поступающих, медперсонал работал в противочумных костюмах. После подтверждения ковида женщин переводили в 5-й роддом. Каждый день среди поступивших выявлялись случаи заражения, иногда результаты тестов приходили уже после того, как женщина родила. Провизорный роддом был открыт именно для того, чтобы обезопасить все остальные родительные медучреждения от массового заражения – как пациенток, так и сотрудников», - пояснили медработники.

Теперь же, по их словам, все женщины, даже имеющие симптомы ковида, направляются в обычные роддома. «Да, их размещают в отдельную палату, но медперсонал работает с ними без положенных средств защиты, в одних масках, после чего врачи идут в чистые палаты и потенциально переносят ковид. Мы опасаемся, что теперь все роддома будут очагами распространения коронавируса. Вопрос – кто до этого додумался? Ни в одной больнице, работающей в штатном режиме, не принимают пациентов с подозрением на ковид, а с самой уязвимой группой – беременными – так поступили, подвергнув всех опасности заразиться», - продолжают медики.

«Мы приветствуем, что сейчас многофункциональные больницы возвращаются в плановый режим работы. Но роддом №1 оказывал плановую помощь беременным, только тем, у кого имелись симптомы коронавирусной инфекции. Мы думаем, причина принятия такого странного решения одна – желание сэкономить на работе с ковидными больными. Хотя регион получает на это средства», - предполагают обратившиеся в редакцию медики.

В комитете здравоохранения Волгоградской области, куда редакция обратилась с запросом, пояснили, что во всех субъектах России, а в Волгограде это произошло 14 марта, возвращаются в штатный режим работы провизорные роддома.

В роддоме №1, где был развернут провизорный госпиталь, проходили лечение пациентки с признаками ОРВИ и подозрением на коронавирус.

«Сегодня при поступлении в медицинские учреждения беременных с признаками ОРВИ тестируют экспресс-тестами на ковид. В случае подтверждения диагноза их уже госпитализируют в родильный дом на базе клинической больницы №5, который оказывает помощь женщинам с коронавирусом. Женщины с признаками ОРВИ также получают медицинскую помощь в обсервационных отделениях родильных домов и перинатальных центров, а также в пульмонологическом центре, развернутом на базе Волгоградской областной клинической больницы №1», - прокомментировали эту ситуацию в облкомздраве.

Напомним, накануне власти Волгоградской области заявили о тенденции снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в регионе и ежедневной заболеваемости, а также об уменьшении количества тяжелых больных, нуждающихся в подключении к ИВЛ. В настоящее время медицинская помощь коронавирусным пациентам оказывается в 23 стационарах, где развернуты 3,4 тысячи коек, при этом 30% остаются свободными. Власти намерены сократить резерв мест для ковидных пациентов до 20%.

Фото: родильный дом №1