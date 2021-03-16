Общество

В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетом

Общество 16.03.2021 14:16
0
16.03.2021 14:16


Оперативно, качественно и эффективно реализовать задачу по созданию коллективного иммунитета к COVID-19 на территории Волгоградской области призвал сегодня губернатор членов регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации области, Андрей Бочаров озвучил ряд задач, которые необходимо реализовать в ближайшее время. Основной упор сделан на вакцинацию населения от COVID-19 и соблюдение мер, определенных главным санитарным врачом Волгоградской области и оперативным штабом.
Так, в установленные Минздравом сроки в Волгоградской области необходимо вакцинировать не менее 60% взрослого населения - это 700 тысяч человек. В настоящее время привито более 63 тысяч жителей региона, из них 39,4 тысячи сделали обе прививки. Активнее планируют и тестировать население на коронавирус. До конца марта в регионе откроются три дополнительные лаборатории в Волжском, Михайловке и Камышине для проведения ПЦР-диагностики и других современных видов исследований. Обязательное ПЦР- исследование пройдут призывники весеннего призыва-2021, который стартует с 1 апреля. 
Плановый резерв коронавирусных коек в стационарах Волгоградской области сохранят. В Камышине в текущем месяце начнут возводить новый инфекционный госпиталь. 
На оперативном штабе отметили, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области стабильная.
"Скорость распространения коронавирусной инфекции и ежедневная заболеваемость объективно продолжают снижаться", — отметил губернатор. Ежедневное количество выздоровевших превышает количество заболевших. Стабилизировалось число тяжелых пациентов, нуждающихся в подключении к аппаратам ИВЛ. Снизилось число внебольничных пневмоний. В 2,3 раза сократилось число пациентов, проходящих лечение от COVID-19 амбулаторно.
Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями фиксируется на 34% ниже уровня эпидпорога. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. В том числе, по данным главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, на территории региона мутаций коронавирусной инфекции не выявлено.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

ЖК "Кача". Квартиры от 2,4 млн рублей.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Интернет магазин: открываем новые возможности для авторемонта
Общество
16.03.2021 20:25
Общество 16.03.2021 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 18:40
Общество 16.03.2021 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 17:16
Общество 16.03.2021 17:16
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 15:13
Общество 16.03.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 14:44
Общество 16.03.2021 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2021 14:08
Общество 16.03.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 11:00
Общество 16.03.2021 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.03.2021 10:39
Общество 16.03.2021 10:39
Комментарии

0
Далее
Общество
16.03.2021 08:09
Общество 16.03.2021 08:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 21:48
Общество 15.03.2021 21:48
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 16:25
Общество 15.03.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 12:10
Общество 15.03.2021 12:10
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 11:47
Общество 15.03.2021 11:47
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.03.2021 11:27
Общество 15.03.2021 11:27
Комментарии

0
Далее
Общество
15.03.2021 10:10
Общество 15.03.2021 10:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:25
В Волгоградской области МФЦ разгрузят налоговуюСмотреть фотографии
20:01
«Приносите объедки и хлам»: коллекторы терроризируют волгоградскую семью с инвалидомСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
В Волгограде спортивная площадка у ДК Тракторозаводского района превратилась в минное полеСмотреть фотографии
17:22
В Волгограде у 10 учеников кадетского корпуса не нашли кишечную инфекциюСмотреть фотографии
17:16
Волгоград накрыла пыльная буряСмотреть фотографии
17:11
Билайн ищет владельцев недвижимости для развития сети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде машина судебных приставов попала в ДТП, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
16:21
Время пришло: больше привилегий после окончания гарантии для вашего автомобиляСмотреть фотографии
15:13
Шестеро пенсионеров за сутки скончались от коронавируса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:45
Под Волгоградом огненная стена подбирается к железной дорогеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
«сНежная» буря надвигается на ВолгоградСмотреть фотографии
14:16
В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетомСмотреть фотографии
14:08
Мишустин дал денег Волгоградской области на бесплатные лекарства от коронавирусаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области плохое гостеприимство заставило мужчину взять битуСмотреть фотографии
13:04
Забрал и искалечил жизни: виновник кровавого месива на мосту через Волжскую ГЭС посчитал наказание суровымСмотреть фотографии
12:46
Гособвинение требует для бывшего главного патологоанатома Волгоградской области 14 лет колонииСмотреть фотографии
12:41
Завершено следствие по делу о скандальном ремонте школьных крыш в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:03
Проверят на халатность: руководство Дома культуры под Волгоградом потратило миллионы на ремонт исправной кровлиСмотреть фотографии
11:00
Волгоградские электрички будут делать 17 марта дополнительную остановку на Мамаевом КурганеСмотреть фотографии
10:39
В Волгоградской области выявили самые невостребованные профессииСмотреть фотографии
10:05
Уснувший за рулем водитель из Алтая устроил массовое ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:02
Весна – время обновлений. И для бизнеса?Смотреть фотографии
08:09
1,5 млн рублей переплатили за тепло в январе жители Волгограда (СПИСОК из 23 ДОМОВ)Смотреть фотографии
21:48
«Я мучаю себя, мог бы я спасти третьего»: Валерий Данилов из Волжского рассказал, как вытаскивал тонущих детейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:48
Масленица с цифрой: «Ростелеком» поддержал первые массовые гуляния в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:00
«Я говорил отцу – будет война»: на кладбище в Волгограде разразился очередной скандал (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:36
СК озвучил подробности о смерти ведущей во время праздника в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:18
Банк «Открытие»: прогноз по стоимости нефти и рубляСмотреть фотографии
17:09
Легковушка совершила кувырок и приземлилась на крышу после ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
ФСБ задержала главу Астраханской таможни Ильдара СаидоваСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 