В Волгоградской области защитятся от COVID-19 коллективным иммунитетом





Оперативно, качественно и эффективно реализовать задачу по созданию коллективного иммунитета к COVID-19 на территории Волгоградской области призвал сегодня губернатор членов регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в пресс-службе администрации области, Андрей Бочаров озвучил ряд задач, которые необходимо реализовать в ближайшее время. Основной упор сделан на вакцинацию населения от COVID-19 и соблюдение мер, определенных главным санитарным врачом Волгоградской области и оперативным штабом.

Так, в установленные Минздравом сроки в Волгоградской области необходимо вакцинировать не менее 60% взрослого населения - это 700 тысяч человек. В настоящее время привито более 63 тысяч жителей региона, из них 39,4 тысячи сделали обе прививки. Активнее планируют и тестировать население на коронавирус. До конца марта в регионе откроются три дополнительные лаборатории в Волжском, Михайловке и Камышине для проведения ПЦР-диагностики и других современных видов исследований. Обязательное ПЦР- исследование пройдут призывники весеннего призыва-2021, который стартует с 1 апреля.

Плановый резерв коронавирусных коек в стационарах Волгоградской области сохранят. В Камышине в текущем месяце начнут возводить новый инфекционный госпиталь.

На оперативном штабе отметили, что в настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация в Волгоградской области стабильная.

"Скорость распространения коронавирусной инфекции и ежедневная заболеваемость объективно продолжают снижаться", — отметил губернатор. Ежедневное количество выздоровевших превышает количество заболевших. Стабилизировалось число тяжелых пациентов, нуждающихся в подключении к аппаратам ИВЛ. Снизилось число внебольничных пневмоний. В 2,3 раза сократилось число пациентов, проходящих лечение от COVID-19 амбулаторно.

Заболеваемость острыми респираторно-вирусными инфекциями фиксируется на 34% ниже уровня эпидпорога. Случаев заболевания гриппом не зарегистрировано. В том числе, по данным главного санитарного врача Волгоградской области Ольги Зубаревой, на территории региона мутаций коронавирусной инфекции не выявлено.



