Общество

Казацкий кулеш, театральное шоу и море блинов: Волгоград готовится к Масленице

Общество 06.03.2021 10:43
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06.03.2021 10:43


Более 40 мероприятий включено в программу празднования Масленицы в Волгограде. Часть акций , конкурсов, выставок и концертов в режиме онлайн, но основные гуляния пройдут 14 марта на открытых площадках во всех районах областного центра, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии. Главные события развернутся в пойме реки Царицы в Центральном районе с 12.00 до 17.00. Кульминацией дня станет сожжение 12-метрового чучела Масленицы.
Гостям площадки предложат попробовать свои силы в старинных казачьих забавах и отведать полевую кашу – казацкий кулеш. Местные предприниматели сразятся между собой в городском конкурсе «Всем блинам блин!». Кто печет в городе самые вкусные блины определит жюри, после чего организаторы раздадут лакомство всем участникам праздника.
Творческие фольклорные коллективы пригласят взрослых и детей поучаствовать в подвижных играх под аккомпанемент баяна. Там же народ будут развлекать скоморохи и ростовые куклы. Время работы островка активности от муниципальных школ искусств - с 15.00 до 17.00.
На выставке декоративно-прикладного искусства можно будет приобрести авторские игрушки, сувениры из кожи, изделия из дерева, украшения из натуральных камней и бисера и многое другое. Гостей также ждет большая праздничная шоу-программа с масленичными театрализованными интермедиями.

С подробной программой праздничных мероприятий по всем районам города можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

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