«Спасибо вам»: губернатор поздравил волгоградских женщин с 8 Марта





Поздравление с 8 Марта в адрес всех жительниц Волгоградской области прозвучало сегодня на встрече губернатора с представительницами областного Союза женщин, а также других общественных организаций и профессиональных сообществ, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

"Мне очень приятно поздравить вас и в вашем лице всех женщин Волгоградской области с наступающим замечательным, весенним и всеми нами любимым праздником — Международным женским Днем. Женщины в современном мире успешно сочетают профессиональные достижения с заботой о семье, о детях, о родных и близких. Вы активно участвуете в социально-экономическом развитии Волгоградской области и всей нашей страны. Предлагаете и успешно реализуете важные и востребованные общественные, творческие, благотворительные и многие другие инициативы и проекты. Спасибо вам и в вашем лице активу наших женских общественных организаций за большую работу, которую вы проводите бескорыстно, на общественных началах", - сказал Андрей Бочаров.

С участницами встречи глава региона обсудил вопросы благоустройства, поддержку материнства и детства в регионе, социальные вопросы.



