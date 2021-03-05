«Спасибо вам»: губернатор поздравил волгоградских женщин с 8 Марта

Общество 05.03.2021 13:49
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05.03.2021 13:49
Поздравление с 8 Марта в адрес всех жительниц Волгоградской области прозвучало сегодня на встрече губернатора с представительницами областного Союза женщин, а также других общественных организаций и профессиональных сообществ, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
"Мне очень приятно поздравить вас и в вашем лице всех женщин Волгоградской области с наступающим замечательным, весенним и всеми нами любимым праздником — Международным женским Днем. Женщины в современном мире успешно сочетают профессиональные достижения с заботой о семье, о детях, о родных и близких. Вы активно участвуете в социально-экономическом развитии Волгоградской области и всей нашей страны. Предлагаете и успешно реализуете важные и востребованные общественные, творческие, благотворительные и многие другие инициативы и проекты. Спасибо вам и в вашем лице активу наших женских общественных организаций за большую работу, которую вы проводите бескорыстно, на общественных началах", - сказал Андрей Бочаров.
С участницами встречи глава региона обсудил вопросы благоустройства, поддержку материнства и детства в регионе, социальные вопросы.
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