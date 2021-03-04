Общество

90 палаток с легальными мимозами ожидают волгоградских мужчин

Общество 04.03.2021 16:48
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04.03.2021 16:48


В преддверии 8 марта на улицах Волгограда набирает обороты предпраздничная торговля цветами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, мимозы, тюльпаны и розы, помимо стационарных павильонов, можно будет приобрести у легальных продавцов в 90 точках по всему городу. Больше всего палаток развернуто в Советском районе. Цветочные базары, будут открываться по мере готовности. 
На сегодняшний день временные точки продаж открылись на улице Советской рядом с «Аллеей» Центрального рынка, на улице Рабоче-Крестьянской рядом с Ворошиловском рынком.
Полный список торговых площадок по продаже цветов:
Тракторозаводский район:
1.    Ул. Николая Отрады, у дома №17
2.    Ул. Николая Отрады, у дома №20
3.    Ул. Николая Отрады, у дома №20
4.    У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
5.    У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
6.    У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
7.    ул. им. Менжинского, у дома №11
8.    ул. им. Менжинского, у дома №11
9.    ул. им. Менжинского, у дома №11
 
Краснооктябрьский район:
10.  ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а
11.  ул. 39-й Гвардейской, у дома №24
12.  ул. Библотечная, у дома №16
13.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
14.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
15.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
16.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
17.  пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
18.  пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
19.  пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
20.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
21.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
22.  ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
23.  пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов
24.  пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов
25.  ул. им. Германа Титова, у дома 38
26.  ул. им. Германа Титова, у дома 38
27.  ул. им. Германа Титова, у дома 38
28.  ул. им. Германа Титова, у дома 38
 
Дзержинский район:
29.  ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34
30.   8-й Воздушной Армии, у дома №58
31.  ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
32.  ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
33.  ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
34.  ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19
35.  на пересечении ул. Новодвинской, и пр-та им. Маршала Жукова 
36.  ул.им.Полоненко, у дома №59
37.  ул.Раздольная, у дома №1а
38.  ул. Краснополянская, у дома №14
 
Центральный район:
39.  Ул. им. Ткачева, напротив дома № 11
40.  Ул. им. Ткачева,напротив дома № 11
41.  ул. им.Ткачева, у дома №3
42.  площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской
 
Ворошиловский район:
43.  ул. Елецкая, у дома №9
44.  ул. Елецкая, у здания №11а
45.  ул. Елецкая, у здания №11а
46.  ул. им. Елисеева, у здания №13
47.  ул. Кузнецкая, у здания №73
Советский район:
48.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 90
49.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 74
50.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
51.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
52.  пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район
53.  пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район
54.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 47
55.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 23 
56.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 23
57.  ул. Казахская, вблизи дома № 28
58.  ул. Казахская, вблизи дома № 8
59.  ул. Туркменская, вблизи дома № 17
60.  р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой
61.  р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской
62.  ул. Туркменская, вблизи дома № 19 (3 места)
63.  ул. Туркменская, вблизи дома № 19
64.  ул. Туркменская, вблизи дома № 19
65.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 (5 мест)
66.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
67.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
68.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
69.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
70.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 95
71.  пр-кт Университетский, вблизи дома № 95
 
Кировский район:
72.  ул. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 59
73.  ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18
74.  ул. Колосовая, у дома 4
75.  ул. Колосовая, у дома 4
76.  ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Энергоколледж"
77.  ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Авангард""
78.  ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа""
79.  ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа""
80.  ул. Колосовая, у автобусной остановки "Лавровая""
81.  ул. 64-й Армии, у жилого дома N 111
82.  ул. 64-й Армии, у дома 125А
83.  ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85
 
Красноармейский район:
84.  Проспект Героев Сталинграда,  у рынка «Юбилейный»
85.  Проспект Героев Сталинграда (торговая галерея рядом с  ВДСК)
86.  ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома  №5 
87.  Проспект Героев Сталинграда, у дома №39
88.  Проспект Героев Сталинграда, у дома №48


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