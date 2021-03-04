90 палаток с легальными мимозами ожидают волгоградских мужчин





В преддверии 8 марта на улицах Волгограда набирает обороты предпраздничная торговля цветами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, мимозы, тюльпаны и розы, помимо стационарных павильонов, можно будет приобрести у легальных продавцов в 90 точках по всему городу. Больше всего палаток развернуто в Советском районе. Цветочные базары, будут открываться по мере готовности.

На сегодняшний день временные точки продаж открылись на улице Советской рядом с «Аллеей» Центрального рынка, на улице Рабоче-Крестьянской рядом с Ворошиловском рынком.

Полный список торговых площадок по продаже цветов:

Тракторозаводский район: 1. Ул. Николая Отрады, у дома №17 2. Ул. Николая Отрады, у дома №20 3. Ул. Николая Отрады, у дома №20 4. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца 5. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца 6. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца 7. ул. им. Менжинского, у дома №11 8. ул. им. Менжинского, у дома №11 9. ул. им. Менжинского, у дома №11 Краснооктябрьский район: 10. ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а 11. ул. 39-й Гвардейской, у дома №24 12. ул. Библотечная, у дома №16 13. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 14. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 15. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 16. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 17. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко 18. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко 19. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко 20. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 21. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 22. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44 23. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов 24. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов 25. ул. им. Германа Титова, у дома 38 26. ул. им. Германа Титова, у дома 38 27. ул. им. Германа Титова, у дома 38 28. ул. им. Германа Титова, у дома 38 Дзержинский район: 29. ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34 30. 8-й Воздушной Армии, у дома №58 31. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40 32. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40 33. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40 34. ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19 35. на пересечении ул. Новодвинской, и пр-та им. Маршала Жукова 36. ул.им.Полоненко, у дома №59 37. ул.Раздольная, у дома №1а 38. ул. Краснополянская, у дома №14 Центральный район: 39. Ул. им. Ткачева, напротив дома № 11 40. Ул. им. Ткачева,напротив дома № 11 41. ул. им.Ткачева, у дома №3 42. площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской Ворошиловский район: 43. ул. Елецкая, у дома №9 44. ул. Елецкая, у здания №11а 45. ул. Елецкая, у здания №11а 46. ул. им. Елисеева, у здания №13 47. ул. Кузнецкая, у здания №73 Советский район: 48. пр-кт Университетский, вблизи дома № 90 49. пр-кт Университетский, вблизи дома № 74 50. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 51. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 52. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район 53. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район 54. пр-кт Университетский, вблизи дома № 47 55. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23 56. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23 57. ул. Казахская, вблизи дома № 28 58. ул. Казахская, вблизи дома № 8 59. ул. Туркменская, вблизи дома № 17 60. р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой 61. р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской 62. ул. Туркменская, вблизи дома № 19 (3 места) 63. ул. Туркменская, вблизи дома № 19 64. ул. Туркменская, вблизи дома № 19 65. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 (5 мест) 66. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 67. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 68. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 69. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 70. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95 71. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95 Кировский район: 72. ул. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 59 73. ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18 74. ул. Колосовая, у дома 4 75. ул. Колосовая, у дома 4 76. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Энергоколледж" 77. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Авангард"" 78. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа"" 79. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа"" 80. ул. Колосовая, у автобусной остановки "Лавровая"" 81. ул. 64-й Армии, у жилого дома N 111 82. ул. 64-й Армии, у дома 125А 83. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85 Красноармейский район: 84. Проспект Героев Сталинграда, у рынка «Юбилейный» 85. Проспект Героев Сталинграда (торговая галерея рядом с ВДСК) 86. ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5 87. Проспект Героев Сталинграда, у дома №39 88. Проспект Героев Сталинграда, у дома №48







