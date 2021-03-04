90 палаток с легальными мимозами ожидают волгоградских мужчин

Общество 04.03.2021 16:48
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04.03.2021 16:48
В преддверии 8 марта на улицах Волгограда набирает обороты предпраздничная торговля цветами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, мимозы, тюльпаны и розы, помимо стационарных павильонов, можно будет приобрести у легальных продавцов в 90 точках по всему городу. Больше всего палаток развернуто в Советском районе. Цветочные базары, будут открываться по мере готовности.
На сегодняшний день временные точки продаж открылись на улице Советской рядом с «Аллеей» Центрального рынка, на улице Рабоче-Крестьянской рядом с Ворошиловском рынком.
Полный список торговых площадок по продаже цветов:
Тракторозаводский район:
1. Ул. Николая Отрады, у дома №17
2. Ул. Николая Отрады, у дома №20
3. Ул. Николая Отрады, у дома №20
4. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
5. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
6. У пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца
7. ул. им. Менжинского, у дома №11
8. ул. им. Менжинского, у дома №11
9. ул. им. Менжинского, у дома №11
Краснооктябрьский район:
10. ул. 39-й Гвардейской, у дома 20а
11. ул. 39-й Гвардейской, у дома №24
12. ул. Библотечная, у дома №16
13. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
14. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
15. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
16. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
17. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
18. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
19. пересечение ул. им. маршала Еременко и ул. им. генерала Штеменко
20. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
21. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
22. ул. им. генерала Штеменко, у дома 44
23. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов
24. пересечение ул. им. маршала Еременко и пр. Металлургов
25. ул. им. Германа Титова, у дома 38
26. ул. им. Германа Титова, у дома 38
27. ул. им. Германа Титова, у дома 38
28. ул. им. Германа Титова, у дома 38
Дзержинский район:
29. ул. 8-й Воздушной Армии, у дома №34
30. 8-й Воздушной Армии, у дома №58
31. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
32. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
33. ул. 8-й Воздушной Армии, напротив дома № 40
34. ул.51-й Гвардейской, напротив дома № 19
35. на пересечении ул. Новодвинской, и пр-та им. Маршала Жукова
36. ул.им.Полоненко, у дома №59
37. ул.Раздольная, у дома №1а
38. ул. Краснополянская, у дома №14
Центральный район:
39. Ул. им. Ткачева, напротив дома № 11
40. Ул. им. Ткачева,напротив дома № 11
41. ул. им.Ткачева, у дома №3
42. площадка напротив магазина «Суперман» по ул. Советской
Ворошиловский район:
43. ул. Елецкая, у дома №9
44. ул. Елецкая, у здания №11а
45. ул. Елецкая, у здания №11а
46. ул. им. Елисеева, у здания №13
47. ул. Кузнецкая, у здания №73
Советский район:
48. пр-кт Университетский, вблизи дома № 90
49. пр-кт Университетский, вблизи дома № 74
50. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
51. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
52. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Кировский район
53. пр-кт Университетский, остановка Нефтяной техникум, по направлению в Центральный район
54. пр-кт Университетский, вблизи дома № 47
55. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23
56. пр-кт Университетский, вблизи дома № 23
57. ул. Казахская, вблизи дома № 28
58. ул. Казахская, вблизи дома № 8
59. ул. Туркменская, вблизи дома № 17
60. р.п. Горьковский, вблизи дома № 5 по ул. В. Терешковой
61. р.п. Горьковский, вблизи дома № 166б по ул. Волгоградской
62. ул. Туркменская, вблизи дома № 19 (3 места)
63. ул. Туркменская, вблизи дома № 19
64. ул. Туркменская, вблизи дома № 19
65. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69 (5 мест)
66. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
67. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
68. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
69. пр-кт Университетский, вблизи дома № 69
70. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95
71. пр-кт Университетский, вблизи дома № 95
Кировский район:
72. ул. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 59
73. ул. им. Курчатова, у жилого дома № 18
74. ул. Колосовая, у дома 4
75. ул. Колосовая, у дома 4
76. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Энергоколледж"
77. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "Авангард""
78. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа""
79. ул. 64-й Армии, у автобусной остановки "107 школа""
80. ул. Колосовая, у автобусной остановки "Лавровая""
81. ул. 64-й Армии, у жилого дома N 111
82. ул. 64-й Армии, у дома 125А
83. ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85
Красноармейский район:
84. Проспект Героев Сталинграда, у рынка «Юбилейный»
85. Проспект Героев Сталинграда (торговая галерея рядом с ВДСК)
86. ул. 40 лет ВЛКСМ, у дома №5
87. Проспект Героев Сталинграда, у дома №39
88. Проспект Героев Сталинграда, у дома №48
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