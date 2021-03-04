Отношение жителей к коронавирусным ограничениям изучат в Волгоградской области

Общество 04.03.2021 14:33
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04.03.2021 14:33
Социологическое исследование по изучению отношения населения к карантинным мероприятиям в период эпидемии коронавируса проведут в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, заказчиком опроса выступает ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Закупка осуществляется у единственного поставщика - Фонда "Институт экономических и социальных исследований", который проведет работу за 125 тысяч рублей в срок до 1 апреля текущего года.
Изучение мнения населения проводится в рамках реализации гранта "Разработка региональной комплексной программы организационных мероприятий по профилактике распространения пандемии COVID-19 на основе анализа лучших международных и российских практик в сфере экономики и организации здравоохранения".
Напомним, что в Волгоградской области смягчение введенных ограничений из-за коронавируса происходит поэтапно. Инициативы по частичной или полной отмене тех или иных запретов, установленных в регионе, аккумулирует оперативный штаб и принимает необходимые решения.
Напомним, в Волгоградской области, в том числе, запрещена работа заведений общепита после 23.00, действуют ограничения по заполнению залов театров и кинотеатров; продлена самоизоляция для граждан старше 65 лет.
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