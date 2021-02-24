ВгАЗ проводит вакцинацию своих работников от Covid 19

Общество 24.02.2021 11:23 Новости компаний
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24.02.2021 11:23 Новости компаний
На Волгоградском алюминиевом заводе Компании РУСАЛ в феврале началась вакцинция от COVID-19.
Как сообщили ИА «Высота 102» на предприятии, для заводчан и членов их семей она проходит в максимально удобном формате. По словам директора по персоналу ВгАЗа Сергея Соловьева, предприятию удалось не только добиться комфортного графика прививок для своих работников, но и решить вопрос о проведении вакцинации вне очереди, в одной из ближайших к предприятию поликлиник.
Забота о людях – одна из традиций, заложенных основателем Компании и общественным деятелем Олегом Дерипаской, который считал невозможным дальнейшее развитие без внимания, поддержки, оказания помощи тем, кто в этом нуждается.
«Для нашей семьи вакцинация – это способ обезопасить себя и своих близких, - рассказывает менеджер производственно-технического отдела предприятия Антон Дедурин. – Мы с женой решили сразу сделать прививку. Моя мама работает в школе, поэтому для нее и для нас также крайне важно снизить риск заражения и, даже если такое случится, - перенести без осложнений. А еще это дает возможность безопасно путешествовать», - добавляет Антон.
Прививка от COVID-19 проходит в два этапа. Записаться в дирекции по персоналу нужно было только на первую вакцинацию, на вторую всех записали автоматически. Сама процедура занимает менее часа и состот из предварительного осмотра, введения вакцины и наблюдения за самочувствием в течение 30 минут. После процедуры всем вакцинированным работникам и членам их семей будет выдан прививочный сертификат.
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