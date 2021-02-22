В Волгоградской области выявили новые очаги бешенства





Карантин из-за бешенства животных установлен в трех населенных пунктах Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления администрации региона, на два месяца ограничения введены в хуторе Котовском Серафимовичского района, селе Ленинское Николаевского района и хуторе Селиванов Котовского района.

Во время действия карантина запрещено торговать домашними животными, вывозить их за пределы неблагополучной территории и проводить выставки собак и кошек.

Бешенство - смертельно опасное для человека заболевание, лечения от которого не существует. Передается со слюной при укусе больным животным. Распространяясь по нервным путям, вирус достигает нервных клеток коры головного мозга и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к смерти. Спасти жизнь может только немедленная вакцинация. В Волгоградской области последний летальный случай был зафиксирован в ноябре 2020 года, когда от бешенства умерла 8-летняя девочка.



