









В ООО «Управление отходами-Волгоград» ответили на редакционный запрос ИА «Высота 102», в котором информагентство просило компанию разъяснить ситуацию со звонками волгоградцам с требованием оплатить долги регоператору. Как сообщается в ответе, звонки от имени ООО «Управление отходами-Волгоград» поступают гражданам, которые не оплачивали услугу по вывозу мусора более трех месяцев и на сумму свыше 400 рублей. При этом поясняется, что информирование потребителей происходит как и в письменном виде, так и по телефону. В случае невозможности потребителя оплатить сумму в полном объеме, как подчеркнули в организации. можно оформить рассрочку платежа, для чего необходимо написать заявление.

В компании настоятельно просят не нарушать правила оплаты коммунальных услуг, иначе «в адрес абонента могут не только поступать уведомления о необходимости своевременной оплаты, но и может быть принято решение поставщиком услуги о начислении пени и штрафов». «К сожалению, массовый характер уведомляющих о наличии долга звонков лишь подтверждает тот факт, что далеко не все жители региона готовы соблюдать нормы законодательства», - подчеркнули в компании.

Ответили в ООО «Управление отходами-Волгограда» и на главный вопрос, волнующий волгоградцев – на каком основании регоператор осуществляет звонки на личные сотовые номера граждан и кто предоставил компании такую базу данных и в соответствии с каким нормативным актом? Вот как прокомментировали эту ситуацию в компании: «Звонки поступают потребителям на номера мобильных телефонов, которые потребители самостоятельно указывают при оформлении услуги регионального оператора. Обращаем внимание, что персональные данные всех потребителей обрабатываются региональным оператором в строгом соблюдении ФЗ-152 «О персональных данных». «Региональный оператор имеет право уведомлять потребителя о наличии задолженности по оплате коммунальной услуги посредством передачи смс-сообщений, сообщений электронной почты, а также посредством телефонных звонков в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг», - цитата из ответа на редакционный запрос.

В каких конкретно документах волгоградцы указывают свои контактные данные - регоператор не уточнил. Отметим, что договоры между собственниками жилья и "Управлением отходами - Волгоград", как правило, письменно не оформляются. На сайте организации опубликованы четкие разъяснения на данный счет. В частности, поясняется, что услуга по вывозу мусора может предоставляться в рамках договора публичной оферты, которая автоматически запускается, если граждане выбрасывают мусор в баки регоператора. В таком случае остается неясным, каким образом граждане сообщают регоператору свои контакты. Прямые договоры между потребителями и компанией возможны, но для этого необходимо проводить общие собрания собственников жилья.

По состоянию на февраль 2021 года задолженность жителей региона перед регоператором, как добавили в компании, составила 792 миллиона рублей.

Напомним, ранее в редакцию ИА «Высота 102» стали поступать жалобы от волгоградцев на звонки от мусорного регоператора с требованием оплатить долг. При этом некоторые горожане рассказали, что неоплаченных счетов за обращение с ТКО у них нет. Тем не менее пугающий металлический голос предупреждал их о предстоящем суде за неуплату долга. Больше всего волгоградцы недоумевали по поводу того, откуда у регоператора их личные телефоны.



