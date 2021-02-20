Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой





Смертность от коронавируса в Волгоградской области не снижается. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперативном штабе, стало известно еще о семерых скончавшихся от ковида. Среди них – 62-летняя волгоградка, 75-летняя и 65-летний волжане, 67-летний мужчина из Котово, 63-летняя пенсионерка из Руднянского района, 50-летний житель Новоаннинского района и 74-летний пенсионер из Жирновского района. Все они, по сведениям оперштаба, не сразу обратились за медицинской помощью. Всего в регионе уже 725 человек стали жертвами пандемии.

При этом суточная заболеваемость коронавирусом последние несколько недель постоянно снижается. Так, за минувшие сутки впервые зафиксировано меньше 200 случаев заболевания коронавирусом – 197. При этом вылечились от инфекции почти столько же – 193 человека. Тем не менее, новые случаи заболевания фиксируются еще на многих муниципальных территориях – в Волгограде, в Волжском и еще в 17 районах региона.



