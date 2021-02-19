Общество 19.02.2021 14:52
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19.02.2021 14:52
Волгоградская областная дума внесла изменения в положение о помощнике депутата. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление, согласно которому теперь народным избранникам запрещено устраивать на работу в качестве помощников своих родственников, было принято накануне на заседании регпарламента. Публично никто из депутатов не выступил против.
Ранее, напомним, в областную думу был внесен проект документа, предусматривающий введение запрета депутату иметь помощников, работающих на платной основе, из числа близких родственников – родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей. Как говорилось в пояснительной записке, делается это в целях недопущения конфликта интересов и совершенствования законодательства Волгоградской области.
После этого прокуратура Волгоградской области распространила информацию о предоставлении недостоверных сведений о доходах, имуществе и участии в некоммерческой деятельности 11 депутатов Волгоградской областной думы, а также о том, что два депутата устроили на работу в качестве помощников своих жен за зарплату в 40 тысяч рублей. Тогда в надзорном органе также сообщили, что Волгоградская областная прокуратура инициировала внесение изменений в положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы в части ограничения привлечения к данной деятельности родственников депутатов.
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