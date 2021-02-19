Общество

Депутаты Волгоградской облдумы согласились расстаться с помощниками-родственниками

Общество 19.02.2021 14:52
0
19.02.2021 14:52


Волгоградская областная дума внесла изменения в положение о помощнике депутата. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее постановление, согласно которому теперь народным избранникам запрещено устраивать на работу в качестве помощников своих родственников,  было принято накануне на заседании регпарламента. Публично никто из депутатов не выступил против. 
Ранее, напомним, в областную думу был внесен проект документа, предусматривающий  введение запрета депутату иметь помощников, работающих на платной основе, из числа близких родственников – родителей, супругов, детей, братьев, сестер, а также братьев, сестер, родителей, детей супругов и супругов детей. Как говорилось в пояснительной записке, делается это в целях недопущения конфликта интересов и совершенствования законодательства Волгоградской области. 
После этого прокуратура Волгоградской области распространила информацию о  предоставлении недостоверных сведений о доходах, имуществе и участии в некоммерческой деятельности 11 депутатов Волгоградской областной думы, а также о том, что два депутата устроили на работу в качестве помощников своих жен за зарплату в 40 тысяч рублей. Тогда в надзорном органе также сообщили, что Волгоградская областная прокуратура инициировала внесение изменений в положение о помощнике депутата Волгоградской областной думы в части ограничения привлечения к данной деятельности родственников депутатов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Общество
19.02.2021 14:10
Общество 19.02.2021 14:10
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 13:32
Общество 19.02.2021 13:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.02.2021 12:17
Общество 19.02.2021 12:17
Комментарии

0
Далее
Общество
19.02.2021 08:21
Общество 19.02.2021 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 19:56
Общество 18.02.2021 19:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 14:18
Общество 18.02.2021 14:18
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 13:27
Общество 18.02.2021 13:27
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2021 13:27
Общество 18.02.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 10:58
Общество 18.02.2021 10:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2021 10:14
Общество 18.02.2021 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.02.2021 08:31
Общество 18.02.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 20:55
Общество 17.02.2021 20:55
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 16:42
Общество 17.02.2021 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 16:34
Общество 17.02.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2021 15:54
Общество 17.02.2021 15:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Билайн в Волгоградской области инвестировал в развитие сети 1 млрд рублейСмотреть фотографии
14:52
Депутаты Волгоградской облдумы согласились расстаться с помощниками-родственникамиСмотреть фотографии
14:50
Один человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:10
Простыня вместо двери и жуткий холод: в Волгограде замерзают пациенты «красной зоны» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:32
Молодежь Волгоградского алюминиевого завода оказала помощь постояльцам социальной гостиницыСмотреть фотографии
12:27
Международный 5G-роуминг от МегаФона достиг гигабайтных скоростейСмотреть фотографии
12:27
В Волжском жителей дома снова напугали взрывным устройством (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:17
В Волгограде концессионер проблемного ЦПКиО нашел нового директора в другом паркеСмотреть фотографии
11:58
Под Волгоградом странный посетитель банка натворил дел и скрылся (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:26
РТКОММ вывел на рынок «умные» тарифные опции для спутникового интернетаСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области в лобовом ДТП погиб водитель из Ростова-на-Дону (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области супруг-тиран осужден за подталкивание жены к суицидуСмотреть фотографии
10:08
Сбер признан «Банком года — 2020»Смотреть фотографии
09:48
Главу поселения в Волгоградской области подозревают в гибели ребенка в фонтанеСмотреть фотографии
09:16
В Волгограде загорелась кухня из-за электрической плитыСмотреть фотографии
09:14
Электрический чайник стал причиной переполоха в федеральном учреждении в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:13
«Волгоградэнергосбыт» подтвердил статус гарантирующего поставщикаСмотреть фотографии
08:59
В Волгограде остановились скоростные трамваиСмотреть фотографии
08:21
Суд сурово наказал волгоградку за отсутствие маски в торговом центреСмотреть фотографии
08:13
Региональный оператор: сообщаете своевременно данные – получаете точный расчетСмотреть фотографии
21:18
В Волгоградской области назвали район с самой грязной питьевой водойСмотреть фотографии
19:56
В Волгоградской области еще двое молодых мужчин скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
17:39
Жители частного сектора в Волгоградской области негодуют из-за мусорных заваловСмотреть фотографии
17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 