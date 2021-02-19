



Молодежный совет Волгоградского алюминиевого завода компании РУСАЛ организовал благотворительную акцию «Протяни руку» для помощи постояльцам социальной гостиницы «Соборникъ».

Как стало известно ИА «Высота 102», ребята организовали на предприятии сбор вещей, продуктов питания и средств личной гигиены. За десять дней набралось множество крупных пакетов. Дополнительно участники акции перечислили деньги, чтобы организаторы гостиницы смогли приобрести все необходимое.

«В прошлом году заводчане уже выступали организаторами и участниками аналогичных акций, - говорит член молодежного совета предприятия, корпоративный волонтер Мария Айрапетян, – и получили много положительных отзывов. Поэтому и в этом году, сразу после смягчения ограничений, было решено организовать благотворительный сбор, чтобы все заинтересованные работники могли передать хорошие вещи тем, кто в них нуждается».

Сотрудник благотворительного фонда «Соборник» Евгения Политова искренне поблагодарила всех работников промплощадки, оказавших помощь социальному учреждению, и отметила, что постояльцам всегда нужны предметы личной гигиены, одежда, обувь и продукты питания.

«Как член реестра поставщиков социальных услуг мы получаем субсидию на 23 человека, - отмечает Евгения. - Остальных мы содержим на пожертвования, волонтерскую помощь, и за счет фандрайзинга. Без помощи со стороны неравнодушных жителей нашего региона нам было бы очень непросто».

Хотелось бы отметить, что приют «Соборникъ» создан по частной инициативе. Здесь живут люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Для большинства из них «Соборникъ» предоставляет единственный шанс обрести жилье, восстановить документы и пройти реабилитацию. А для волонтеров ВгАЗа – это поддержание традиций Компании в оказании помощи людям в сложной жизненной ситуации, заложенных основателем и общественным деятелем Олегом Дерипаской.



