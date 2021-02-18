Общество

В Волгоградской области еще двое молодых мужчин скончались от коронавируса

Общество 18.02.2021 19:56
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18.02.2021 19:56



В Волгоградской области за минувшие сутки выявлено 204 новых заразившихся коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе, также стало известно еще о шестерых умерших от инфекции. Всего в регионе список жертв коронавируса насчитывает уже 713 человек. 
Среди скончавшихся – двое молодых мужчин, 35-летний волжанин и 42-летний волгоградец. Ковид унес жизни и 85-летнего волгоградца, 60-летней жительницы Фроловского района, 69-летнего мужчины из Городищенского района и 82-летнего пенсионера из Среднеахтубинского района. Ранее, напомним, заместитель облкомздрава Николай Алимов пояснял, что смерти молодых людей от коронавируса - это скорее исключение, и даже у молодых могут быть серьезные заболевания. 
Между тем, в Волгограде количество новых случаев заражения коронавирусом снижается все последние дни. За минувшие сутки в областном центре зафиксировано 53 заболевших, а в Волжском – 45. При этом больше всего из новых больных в регионе, жителей  в возрасте старше 65 лет - 61 человек.

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