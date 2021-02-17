Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в Волгограде





На территории Качинского рынка завершены работы по восстановлению системы энергоснабжения, поврежденной в результате пожара, произошедшего 16 февраля. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, созданным на базе администрации Дзержинского района, это позволило начать проверку и по необходимости наладку систем отопления на территории рынка, не пострадавшей в пожаре. Предприниматели, арендующие помещения в неповрежденной части рынка, допущены в свои павильоны для подготовки к возобновлению торговой деятельности.

Напомним, перед оперативным штабом стоит задача провести мероприятия, необходимые для возобновления работы площадки 19 февраля. 17 февраля администрация Дзержинского района совместно с представителями собственников рынка провела встречу с предпринимателями, чье имущество пострадало в результате пожара. До всех участников доведена информация о сроках и порядке получения льготных мест на этой же торговой площадке.

Напомним, пожар на Качинском рынке в Дзержинском районе Волгограда произошел днем 16 февраля. Площадь возгорания составила 2000 квадратных метров. Трое пострадавших находятся в больнице, один человек погиб. Это 62-летняя женщина, торговавшая в одном из павильонов. По данному факту СУ СКР по региону проводит доследственную проверку. Выяснением причин воспламенения торговых рядов на «Каче» занимается испытательная пожарная лаборатория МЧС.

Качинский рынок находится в управлении ООО «ОЗОН», учредителями которого являются Василий Кортунов и Геннадий Анненко.



