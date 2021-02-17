«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»











Промежуточные успехи есть, но в целом ситуация не изменилась – так охарактеризовал на сегодняшней пресс-конференции руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников ситуацию в сфере похоронных услуг и судебные тяжбы с группой похоронных компаний «Память». Роман Лучников напомнил, что одну из структур «Памяти» удалось недавно уличить в недобросовестной конкуренции за распространение информации о преимущественном праве специализированной службы осуществлять захоронения на кладбищах и привлечь к ответственности. Руководитель антимонопольного управления также добавил, что эти материалы, поступившие из прокуратуры, были переданы в правоохранительные органы в отношении должностных лиц данной структуры. Руководитель управления также сообщил, что в настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, а сам он уверен в перспективе возбуждения уголовного дела в отношении этих лиц на 99,9%.

Роман Лучников также посоветовал гражданам, как себя можно вести, столкнувшись с «Памятью». «Я считаю, надо торговаться, надо заявлять, что граждане знают, что не только эта структура имеет право оказывать эти услуги. Когда в «Памяти» видят, что люди осведомлены, они становятся договороспособными, они начинают снижать цены на свои услуги. И могут вам сказать – «Хорошо. Вы можете заказать услуги в других компаниях, но вы будете иметь проблемы. Давайте мы окажем вам эти услуги по цене наших конкурентов, но зато у вас не будет проблем». И такая тактика срабатывает". «Предлагаю вступать с ними в жесткие переговоры, это помогает сбить сумасшедшие цены на услуги «Памяти». Это работа наша и органов прокуратуры, «Память» начала отступать назад», - заявил руководитель Волгоградского УФАС.

При этом он подчеркнул, что это всего лишь тактика, которая может помочь людям в сложной ситуации.

«Я не снимаю ответственность с госорганов. Но почему-то с этим злом боремся только мы. Поэтому сейчас «Память» пошла на попятную, они понимают, что мы их начали поджимать. Но у меня вопрос - а органы полиции почему не принимают никаких мер? Ведь известно, что правоохранительные органы разработали алгоритм действий на кладбищах, когда конкурентов «Памяти» не пускают, не разрешают им хоронить. Но дальше дело не пошло. Посмотрите, как действует «Память». Они навязывают дополнительные услуги, вот гробик за 20 тысяч рублей, рубашечка за 7 тысяч, и за счет этого получается большая сумма. Все хитро довольно устроено», - продолжил Роман Лучников.

Глава управления антимонопольного ведомства также напомнил, что нормативная база в сфере ритуальных услуг «заточена» под «Память». «Мы ведем тяжелую тактическую борьбу с администрацией города и городской думой. И надо отдать должное, с администрацией Волгограда мы находим понимание, нам удается выстраивать конструктивный диалог. Но дума стоит насмерть. Она хочет изменить правила, действующие в сфере ритуальных услуг, так, чтобы ничего не менять», - подчеркнул Роман Лучников.

«Противодействие идет жесткое, - продолжил руководитель управления антимонопольного органа. – Причем не на уровне руководства города, а на уровне среднего звена администрации Волгограда".

Также Роман Лучников подчеркнул, что смена руководства прокуратуры области и прокуратуре, и работе УФАС пошла на пользу. «Я встречался с прокурором, он оставил о себе адекватное благоприятное впечатление. Я с ним говорил о сложившейся ситуации. Он был в курсе», - рассказал он.



