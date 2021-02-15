Отпускной режим: в Волгограде открывают авиарейсы на Черное море





Аэропорт Волгограда объявил об открытии новых южных авианаправлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в воздушной гавани города-героя, с июня и по октябрь по несколько раз в неделю самолеты будут летать в Анапу, Симферополь и Сочи. Перевозчиком выступает компания «Smartavia».

Напомним, с начала года география аэропорта Волгограда расширилась несколькими направлениями. Авиасообщение теперь осуществляется также с Минеральными водами, Нижним Новгородом, возобновлены полеты в Ростов-на-Дону.



