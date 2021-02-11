В Волгограде два человека пострадали в тройном ДТП с грузовиком





Сегодня два человека были госпитализированы с места ДТП в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 9:30 на Третьей продольной магистрали произошла авария с участием двух легковушек и грузовика.

По предварительной информации, 20-летний водитель "Nissan Almera" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "Hyundai", который двигался в попутном направлении. От удара "Hyundai" совершил столкновение с грузовой автомашиной "Volvo" и выехал на обочину. В результате ДТП пострадали водитель "Nissan" и 51-летняя пассажирка второй иномарки. В настоящее время на месте работают экипажи ДПС, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



