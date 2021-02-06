Общество 06.02.2021 13:36
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06.02.2021 13:36
В Волгоградской области за минувшие сутки подтверждены смерти семерых человек от коронавируса. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в региональном оперштабе. Это – печальный рекорд. Напомним, в статистику смертности входят случаи, подтвержденные результатами экспертиз, которые могут проходить по полтора-два месяца и даже больше.
Среди новых жертв коронавируса – 56-летний и 64-летний волгоградцы, 79-летний и 64-летний мужчины, проживавшие в Волжском, 53-летняя жительница Урюпинска, 56-летний камышанин и 65-летняя женщина из Палласовского района. Всего в регионе уже 643 человека скончались от коронавируса.
За минувшие сутки также стало известно о новых случаях заражения в регионе – ковид выявлен еще у 235 человек. При этом почти столько же, 232 человека, вылечились от коварной инфекции.
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