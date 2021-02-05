В Волгоградской области умер основатель кукольного театра

Общество 05.02.2021 13:30
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05.02.2021 13:30
Основатель и художественный руководитель волжского театра кукол "Арлекин", заслуженный артист РФ и почетный гражданин города Волжского Александр Сергеевич Елохин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского.
Александр Елохин родился 1 января 1947 года в Ташкенте. Он закончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии по специальности «актер драматического театра и кино», а позже в этом же вузе получил диплом режиссера театра кукол.
В 1990 году Александр Елохин создал профессиональный театр кукол в Волжском. За три десятилетия он поставил в театре более 30 спектаклей, написал инсценировки к восьми постановкам. В своем творчестве Александр Сергеевич расширял привычные рамки детского театра и ставил спектакли по таким произведениям, как «Шинель» Гоголя, «Дон Кихот» Сервантеса, «Маленький Принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Он дарил волжанам сказку и посвятил этому свою жизнь. В 2006 году Александру Елохину было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Администрация Волжского выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Сергеевича Елохина. Прощание с ним состоится 8 февраля в 12:00 в театре кукол «Арлекин».
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