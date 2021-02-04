"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетях





Проект “Школьное кафе”, который вызвал большой интерес со стороны волгоградских журналистов и общественности, появился в социальных сетях, чтобы все желающие могли следить за оперативной информацией по проекту и задавать свои вопросы.

Напомним основные цифры проекта “Школьное кафе”. Речь идет о полном переустройстве 23 школьных пищеблоков в 22 школах Волгограда. Инициатива о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве сейчас рассматривается в администрации Волгограда. Если стороны достигнут договоренностей, то работы на объектах будут проводиться уже этим летом. С 1 июня по 1 сентября 2021 года планируется реконструировать 12 пищеблоков. И с 1 июня по 1 сентября 2022 года полностью обновить пищеблоки еще 11 школ.





На пилотных объектах запланирован полный комплекс работ, включая ремонты помещений, замену инженерных коммуникаций, модернизацию кухонного, столового, холодильного оборудования. А также создание в обеденных залах современных ресторанных интерьеров с модной мебелью, посудой и вай-фай. Основная идея проекта - увеличить количество посадочных мест и сделать из школьных столовых современные пространства для детей, подростков и педагогического коллектива.







