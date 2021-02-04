"Школьное кафе" теперь представлено в социальных сетях

Общество 04.02.2021 17:45 Новости компаний
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04.02.2021 17:45 Новости компаний
Проект “Школьное кафе”, который вызвал большой интерес со стороны волгоградских журналистов и общественности, появился в социальных сетях, чтобы все желающие могли следить за оперативной информацией по проекту и задавать свои вопросы.
Напомним основные цифры проекта “Школьное кафе”. Речь идет о полном переустройстве 23 школьных пищеблоков в 22 школах Волгограда. Инициатива о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве сейчас рассматривается в администрации Волгограда. Если стороны достигнут договоренностей, то работы на объектах будут проводиться уже этим летом. С 1 июня по 1 сентября 2021 года планируется реконструировать 12 пищеблоков. И с 1 июня по 1 сентября 2022 года полностью обновить пищеблоки еще 11 школ.
На пилотных объектах запланирован полный комплекс работ, включая ремонты помещений, замену инженерных коммуникаций, модернизацию кухонного, столового, холодильного оборудования. А также создание в обеденных залах современных ресторанных интерьеров с модной мебелью, посудой и вай-фай. Основная идея проекта - увеличить количество посадочных мест и сделать из школьных столовых современные пространства для детей, подростков и педагогического коллектива.
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