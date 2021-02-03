Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению

Общество 03.02.2021 15:36
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03.02.2021 15:36
Жители Волгограда с возмущением отреагировали на новость о том, что за январь проживающим в 111 домах горожанам придут квитанции с завышенной платой за отопление. «Суммы за отопление растут с каждым месяцем, а тут нам приготовили еще один «сюрприз». И что нам делать? Куда идти разбираться?», - задают вопросы ИА «Высота 102» горожане. В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что в случае, если речь идет о доме из опубликованного ранее перечня, то жителям следует обращаться за разъяснениями в свою УК. Если дом не входит в данный список – то в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.
Впрочем, в редакцию ИА «Высота 102» уже обратились представители некоторых УК, которые выразили недоумение «переводом стрелок» на управляющие компании в связи с получением завышенных счетов за отопление. Например, представитель эксплуатирующей организации «61/13», чей дом оказался в черном списке, пояснил, что, рост платы за отопление этой многоэтажки составил не более 25%. «Это связано с холодным январем, так что никаких космических цифр наши жильцы не получат», - сообщил собеседник информагентства. Руководители других УК «открестились» от счетов с завышенными суммами за отопление по другим причинам. «Причем тут мы, если почти все дома переведены на прямое управление и начисление за отопление делают сами концессии? Вопросы должны адресовать им и в ИВЦ ЖКХ и ТЭК, где, как уже бывало ранее из-за технических сбоев, допускали ошибки с начислением платы», - на условиях анонимности прокомментировали в одной из управляющих компаний.
Между тем, в назревающий скандал вмешалась депутат Волгоградской облдумы Валентина Гречина. "В связи с публикациями в СМИ статей о том, что жители 111 домов в Волгограде получат платежные документы за январь с неправомерно завышенной платой за коммунальную услугу по отоплению, мною направлены депутатские запросы в адрес органов, уполномоченных осуществлять жилищный надзор и контроль: в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области и администрацию Волгограда, с просьбой провести проверочные мероприятия по соблюдению действующего законодательства при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению в январе 2021 года в отношении указанных многоквартирных домов», - говорится в заявлении председателя думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству, опубликованном на сайте реготделения партии «Единая Россия». Законодатель пообещала рассмотреть результаты проведенных проверок на отдельном заседании комитета.
«Гражданам должен быть сделан перерасчет платы за ЖКУ в случае ее неправомерного завышения, а к виновным лицам должны быть применены штрафные санкции», - подчеркнула Валентина Гречина.
Правда, людям так никто и не объяснил - должны они оплачивать завышенные счета или ждать этого перерасчета.
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