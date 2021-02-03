Общество

Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению

Общество 03.02.2021 15:36
0
03.02.2021 15:36


Жители Волгограда с возмущением отреагировали на новость о том, что за январь проживающим в 111 домах горожанам  придут квитанции с завышенной платой за отопление. «Суммы за отопление растут с каждым месяцем, а тут нам приготовили еще один «сюрприз». И что нам делать? Куда идти разбираться?», - задают вопросы ИА «Высота 102» горожане. В пресс-службе ООО «Концессии теплоснабжения» пояснили, что в случае, если речь идет о доме из опубликованного ранее перечня, то жителям следует обращаться за разъяснениями в свою УК. Если дом не входит в данный список – то в ИВЦ ЖКХ и ТЭК.  
Впрочем, в редакцию ИА «Высота 102» уже обратились представители некоторых УК, которые выразили недоумение «переводом стрелок» на управляющие компании в связи с получением завышенных счетов за отопление. Например, представитель эксплуатирующей организации «61/13», чей дом оказался в черном списке,  пояснил, что, рост платы за отопление этой многоэтажки  составил не более 25%. «Это связано с холодным январем, так что никаких космических цифр наши жильцы не получат», - сообщил собеседник информагентства. Руководители других УК «открестились» от счетов с завышенными суммами за отопление по другим причинам. «Причем тут мы, если почти все дома переведены на прямое управление и начисление за отопление делают сами концессии? Вопросы должны адресовать им и в ИВЦ ЖКХ и ТЭК, где, как уже бывало ранее из-за технических сбоев, допускали ошибки с начислением платы», - на условиях анонимности прокомментировали в одной из управляющих компаний. 
Между тем, в назревающий скандал вмешалась депутат Волгоградской облдумы Валентина Гречина. "В связи с публикациями в СМИ статей о том, что жители 111 домов в Волгограде получат платежные документы за январь с неправомерно завышенной платой за коммунальную услугу по отоплению, мною направлены депутатские запросы в адрес органов, уполномоченных осуществлять жилищный надзор и контроль: в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области и администрацию Волгограда, с просьбой провести проверочные мероприятия по соблюдению действующего законодательства при начислении платы за коммунальную услугу по отоплению в январе 2021 года в отношении указанных многоквартирных домов», - говорится в заявлении председателя думского комитета по ЖКХ, жилищной политике и строительству, опубликованном на сайте реготделения партии «Единая Россия». Законодатель пообещала рассмотреть результаты проведенных проверок на отдельном заседании комитета.
«Гражданам должен быть сделан перерасчет платы за ЖКУ в случае ее неправомерного завышения, а к виновным лицам должны быть применены штрафные санкции», - подчеркнула   Валентина Гречина.
Правда, людям так никто и не объяснил - должны они оплачивать завышенные счета или ждать этого перерасчета. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05
Общество
04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
Комментарии 0

0
Далее
Общество
04.02.2021 11:23
Общество 04.02.2021 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 22:30
Общество 03.02.2021 22:30
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 18:07
Общество 03.02.2021 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 15:01
Общество 03.02.2021 15:01
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:16
Заместителю Минстроя РФ презентовали проекты компании АК «ТПГ «БИС» в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:08
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградцеСмотреть фотографии
13:54
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:41
В Волгоградской области задумались о ковидных паспортахСмотреть фотографии
12:45
Задержан не один: появились подробности дела арестованного в Волгограде главврача детской больницыСмотреть фотографии
12:37
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и СбераСмотреть фотографии
11:32
Житель Волгоградской области пытался поджечь магазин из-за уволенных родственниковСмотреть фотографии
11:23
В Волгограде убирают павильон с центрового местаСмотреть фотографии
11:19
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-герояСмотреть фотографии
11:04
В Волгограде убийцу тещи приговорили к 18 годам колонииСмотреть фотографии
10:59
«Искра Юга»: «Ростелеком» поддержал цифровую номинацию на конкурсе СМИСмотреть фотографии
10:23
Вышел из тумана: на трассе Волгоград-Москва задавили пешехода (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
09:46
Второй пошел: в Волгограде заказчика ликвидации свалок в Волго-Ахтубинской пойме заключили в СИЗОСмотреть фотографии
09:44
Арестован главврач детской больницы Волжского по подозрению в мошенничествеСмотреть фотографии
22:30
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в тени величия Сталинградской битвы?Смотреть фотографии
21:06
Короткое замыкание на час остановило движение трамваев на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
19:48
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под ВолгоградомСмотреть фотографии
19:15
«Учитель года России–2020»: «Ростелеком» выступил цифровым партнером финала Всероссийского конкурсаСмотреть фотографии
18:39
«Отставить разговорчики!»: главного пристава Волгоградской области отправили в СИЗОСмотреть фотографии
18:07
«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:27
«Волгоградэнергосбыт» начинает отключать электроэнергию неплательщикамСмотреть фотографии
16:09
Цены на растительное масло и сахар в Волгоградской области «послушались» чиновниковСмотреть фотографии
16:04
Циничный обман: в Волгограде аферист набрал кредитов на подружку-пенсионеркуСмотреть фотографии
15:36
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплениюСмотреть фотографии
15:17
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убиватьСмотреть фотографии
15:01
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собораСмотреть фотографии
14:44
Еще один глава района Волгоградской области собрался в отставкуСмотреть фотографии
12:38
Члена Волгоградского избиркома отправляют на «Сириус»Смотреть фотографии
12:23
В Волгограде с 4-километрового проспекта уберут зараженные деревьяСмотреть фотографии
11:52
Аварийность в сетях «Россети Юг – Волгоград» в 2020 году снизилась на 7 %Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 