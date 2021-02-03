



С Почетным жителем города-героя Волгограда, участником Сталинградской битвы и создателем энциклопедии об этом сражении Максимом Матвеевичем Загорулько простятся 4 февраля. Как сообщает ИА "Высота 102", церемония начнется в 11 часов в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва" и продлится до 12:15. Такое решение было принято совместно родственниками Максима Матвеевича и Советом ветеранов. Во время прощания в зале будут звучать мелодии военных лет. Известно, что на пути к музею-заповеднику "Сталинградская битва" автокортеж объедет вокруг ВолГУ и проследует в центр города по улице, названной в честь Максима Загорулько, сообщила дочь фронтовика Нина Максимовна.

Отпевание покойного состоится в кругу родственников в церкви Иосифа Астраханского на Димитриевском кладбище Волгограда. Похороны пройдут на Моторном кладбище Дзержинского района в 13:30. Максим Матвеевич завещал быть погребенным именно там - рядом с могилами супруги и близких родственников. На Моторном кладбище также покоится бывший губернатор Волгоградской области Михаил Шабунин.

Максим Матвеевич Загорулько скончался на 97-ом году жизни 2 февраля - в 78-ую годовщину празднования победы в Сталинградской битве. Родился он тоже в особенный для Сталинграда-Волгограда день - 23 августа, когда город в 1942 году подвергся первой массированной бомбардировке фашистами.

Профессор Загорулько известен далеко за пределами Волгоградской области. Его имя высечено на стенах Зала Воинской и Трудовой Славы, его жизненному пути посвящены страницы книг "Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы" и "Максим Загорулько. Солдат, ученый, сталинградец". Он прошел всю войну, демобилизовавшись в 1947 году. Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени. После окончания Великой Отечественной войны занимался научной работой. В 1980 году стал первым ректором Волгоградского госуниверситета. В 2014 году за многолетнюю плодотворную работу по подготовке научных кадров отмечен орденом Александра Невского.

До последнего дня Максим Матвеевич продолжал координировать работу регионального Центра по изучению Сталинградской битвы, вносить вклад в сохранение исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Недавно его именем была названа новая улица в Советском районе Волгограда.



