Телеком 28.01.2021 10:23
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28.01.2021 10:23
Тенденцию выявили в МТС на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного и фиксированного интернета в Волгограде и области, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
На фоне карантина волгоградцы стали больше знакомиться онлайн. Интернет-трафик на дейтинг-сайты и приложения за прошлый год вырос втрое. Это может быть связано с желанием разнообразить досуг не только просмотрами фильмов, онлайн-играми и шопингом, но и разрядкой от стресса и социального напряжения.
Аудитория площадок для знакомств, по данным аналитики МТС, за год повзрослела. Доля интернет-трафика, сгенерированная пользователями в возрасте от 40 лет, за год выросла на треть. Пиковый рост зафиксирован в конце ноября. Можно это связать с приближением новогодних каникул и нежеланием людей встречать их в одиночестве.
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