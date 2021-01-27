ВТБ и «Ростелеком» обеспечат проход на ВТБ Арену по биометрии

Общество 27.01.2021 12:18 Новости компаний
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27.01.2021 12:18 Новости компаний
ВТБ и «Ростелеком» завершили первый этап тестирования технологии прохода по лицевой биометрии на спортивные мероприятия ВТБ Арены. В проекте используется биометрическая система, разработанная дочерней компанией «Ростелекома» — АО «РТ Лабс». Технология позволяет повысить уровень безопасности, сократить время прохода через турникеты до 1–2 секунд и обеспечивает более 99,99% точности распознавания лиц.
Как пояснили ИА "Высота 102" в пресс-службе ВТБ, Тестирование новой системы началось на «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» в декабре 2020 года. Участникам фокус-группы предлагалось подойти к турникету, где установлен биометрический терминал, и посмотреть в камеру. В это время система идентифицировала их по лицу и передавала сигнал в СКУД (систему контроля и управления доступом на объекты), которая самостоятельно принимала решение о проходе посетителей на стадион. Вся процедура занимала не более двух секунд.
Система распознавания лиц прошла тестирование в различных ситуациях. Например, если участник фокус-группы с билетом находился в т.н. «черном списке», куда попадают болельщики, совершившие различные правонарушения, то система не пропускала его. Если в кадре камеры биометрического терминала возникали несколько лиц, то система идентифицировала и пропускала только того человека, который стоял ближе к камере. В случае, когда билет посетителя был на другую дату, система идентифицировала это и давала соответствующую подсказку на табло, а турникет не открывался. Кроме того, тестирование проводилось на людях в масках, чтобы проверить работу БиоСКУД в условиях пандемии – на точность идентификации это не повлияло.
В ходе дальнейших этапов пилотного проекта запланирована интеграция с Единой биометрической системой, оператором которой выступает «Ростелеком», существующей системой идентификации болельщиков и билетно-кассовой системой. Единая биометрическая система позволит болельщикам, ранее сдавшим биометрию в одном из 13,3 тыс. отделений 231 банка, проходить на спортивные мероприятия ВТБ Арены без предъявления бумажного билета — по лицевой биометрии. После успешного завершения тестирования планируется вывод решения «Ростелекома» в эксплуатацию. Сдать биометрию может любой желающий.
«Совместно с «Ростелекомом» мы разрабатываем еще несколько проектов с использованием Единой биометрической системы. Это идентификация клиентов по лицу в офисе банка, использование лицевой биометрии для подтверждения денежных операций, тестирование биоэквайринга в магазинах. Сейчас проект масштабируется на спортивные объекты. Первая проверка доступа болельщиков на ВТБ Арену с помощью биометрии прошла успешно: система справилась с задачами во всех случаях. Это позволит обеспечить безопасный и быстрый доступ на спортивные мероприятия одного из центральных стадионов Москвы. Теперь вам не придется брать с собой билет — его заменит ваше лицо», — заявил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
«Использование биометрических технологий для пропуска болельщиков на спортивные мероприятия позволит значительно сократить время прохода на стадион, а следовательно, решить проблему очередей на входе, что особенно важно в период пандемии. БиоСКУД также позволит оптимизировать работу стадиона при проведении массовых мероприятий и повысить безопасность объекта, ограничивая доступ потенциально опасных посетителей. Уверены, внедрение данной технологии принесет ощутимую пользу как самим болельщикам, так и организаторам мероприятий», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.
С полным списком банков, регистрирующих биометрию, можно ознакомиться на сайте bio.rt.ru.
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