Никому не нужен: в Волгограде сорвалась новая попытка приватизировать старый дебаркадер





Несостоявшимися в связи с отсутствием заявок признаны очередные торги по продаже в Волгограде старого грузопассажирского дебаркадера-529, построенного на Свирской судоверфи в 1961 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на извещение о результатах торгов.

Раритетное судно, находящееся в федеральной собственности, территориальное управление Росимущества пытается передать в частные руки путем продажи уже не в первый раз, но все безуспешно. Желающих купить старый дебаркадер нет.

Как ранее сообщало информагентство, судно выставлялось на торги по начальной цене 915 тысяч рублей в декабре 2020 года, но ни одной заявки подано не было. Тогда старое судно выставили на продажу снова. Однако и в этот раз покупателей не нашлось.

Плавучий объект длиной 35,4 метра и грузоподъемностью 30 тонн давно не эксплуатируется, его состояние негодное. Объект находится в федеральной собственности и включен в программу приватизации на 2020-2022 годы. Судно находится в Калаче-на-Дону. Ранее дебаркадер принадлежал АООТ «Волгоградский речной порт». Действующих документов Российского Речного Регистра на годность к плаванию судно не имеет. Стоит на учете Доно-Кубанского филиала Российского Речного Регистра.



