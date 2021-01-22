Общество

"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без тепла

Общество 22.01.2021 09:30
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22.01.2021 09:30


В Волгоградской области целый город остался без тепла. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Котово, накануне примерно около полудня в  квартирах пропало отопление. «Холод  страшный, обогреватели не помогают. Нам непонятно, почему в городе не объявляют режим ЧС?», - возмущаются горожане. "Дома ледниковый период, детей в школу не поведем", - делились жители города в соцсетях. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Котово, накануне в результате порыва на теплотрассе и, как следствие, из-за снижения напора воды произошло отключение котлов на центральной котельной. Без отопления остались 74 дома, 3 поликлиники, 2 школы, 3 детских садика. В администрации Котово пояснили, что в настоящее время четвертый котел в теплоузле отремонтирован, идут ремонтные работы на теплотрассе. «Подтопка уже началась, отчитались УК, - рассказали здесь. – Надеемся, до конца дня отопление вернется в полном объеме в дома и социальные объекты».

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