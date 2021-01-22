



В Волгоградской области целый город остался без тепла. Как рассказали ИА «Высота 102» жители Котово, накануне примерно около полудня в квартирах пропало отопление. «Холод страшный, обогреватели не помогают. Нам непонятно, почему в городе не объявляют режим ЧС?», - возмущаются горожане. "Дома ледниковый период, детей в школу не поведем", - делились жители города в соцсетях. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Котово, накануне в результате порыва на теплотрассе и, как следствие, из-за снижения напора воды произошло отключение котлов на центральной котельной. Без отопления остались 74 дома, 3 поликлиники, 2 школы, 3 детских садика. В администрации Котово пояснили, что в настоящее время четвертый котел в теплоузле отремонтирован, идут ремонтные работы на теплотрассе. «Подтопка уже началась, отчитались УК, - рассказали здесь. – Надеемся, до конца дня отопление вернется в полном объеме в дома и социальные объекты».



