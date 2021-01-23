Общество

«Не в лесу же живем»: в Волгограде УК не трогают мольбы жителей добавить тепла

Общество 23.01.2021 08:36
0
23.01.2021 08:36



В Волгограде управляющая компания заморозила жителей дома №109а по ул. Кирова в Кировском районе Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» житель дома Виталий Белов, проблемы с отоплением начались после прихода первых холодов в декабре прошлого года. «Из 10 секций батарей в моей квартире работают, по сути, только три! У нас с супругой двое детей, младшей дочке полтора годика, и только благодаря обогревателям в детской  можно находиться без верхней одежды. В других комнатах градусник на электронных весах показывает стабильно 16-17 градусов тепла», - рассказал Виталий. 
По его словам, с жалобами  на плохое отопление он обращался в УК «Вега» и в администрацию Волгоградской области. На днях отнес заявление в прокуратуру. Пока реакция последовала только из управляющей компании, правда, несколько странная. «Приходил слесарь, посмотрел, сказал, что ничего нельзя сделать, потому что, по его словам, «Концессии теплоснабжения» заставляют УК устанавливать недостаточное для полноценного обогрева дома оборудование на входе во внутридомовые сети. А через несколько дней мне сообщают, что моя заявка выполнена!», - возмущается волгоградец. Такая же ситуация, как у него в квартире, у многих жильцов, уверяет Виталий. А на верхних этажах дома даже еще хуже. "А между тем, плата за так называемое отопление квартиры  Беловых стабильно растет. «В ноябре мы заплатили почти 2 тысячи рублей, а в декабре – уже три. Но отопления как такового у нас нет!», - заявляет Виталий. 
В мэрии информагентству пояснили, что на основании редакционного запроса профильный департамент направил в этот дом сотрудников УК. Накануне вечером при содействии "Концессий теплоснабжения" коммунальщики произвели наладку внутридомовых сетей теплоснабжения. Также сотрудники эксплуатирующей организации замерили сертифицированным прибором температуру в квартирах, которая показала 22 градуса. Однако жильцы по-прежнему заявляют о том, что у них дома холодно. В подтверждение своих слов Виталий Белов сегодня утром прислал корреспондентам фотографию ртутного градусника, на котором  - 15 градусов.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
23.01.2021 08:41
Общество 23.01.2021 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 17:52
Общество 22.01.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 17:44
Общество 22.01.2021 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 16:12
Общество 22.01.2021 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 14:16
Общество 22.01.2021 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 13:52
Общество 22.01.2021 13:52
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 11:55
Общество 22.01.2021 11:55
Комментарии

0
Далее
Общество
22.01.2021 09:30
Общество 22.01.2021 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 21:29
Общество 21.01.2021 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 18:28
Общество 21.01.2021 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 17:08
Общество 21.01.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 16:13
Общество 21.01.2021 16:13
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 15:48
Общество 21.01.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
21.01.2021 11:54
Общество 21.01.2021 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.01.2021 08:22
Общество 21.01.2021 08:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:41
Коммунальщики передумали отключать воду в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
08:36
«Не в лесу же живем»: в Волгограде УК не трогают мольбы жителей добавить теплаСмотреть фотографии
21:31
Волгоградский облздрав опроверг информацию об остановке записи на вакцинациюСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде гостиницу жадного бизнесмена отключат от водоснабженияСмотреть фотографииCмотреть видео
17:44
Щенячья радость: в волгоградском "Горпитомнике" готовятся к наплыву постояльцевСмотреть фотографии
17:09
Остатки оборудования волгоградского завода-банкрота перевезут в ПодмосковьеСмотреть фотографии
16:46
В Волгоградской области коронавирус убил мужчину в расцвете летСмотреть фотографии
16:12
Олег Савченко: в Волгоградской области сельские спортзалы ожидает капитальная переделкаСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде первого участника банды лжериэлторов судят за обман 258 человекСмотреть фотографии
15:06
В 2020 году прибыль клиентам группы «Открытие» принесли 97% торговых идейСмотреть фотографии
14:16
Волгоградскому подростку за один день собрали 5 миллионов рублей на протезСмотреть фотографии
13:52
Жителям Волгоградской области старше 65 лет продлили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
12:55
Из крана с холодной водой хлещет кипяток: многоэтажка осталась без тепла на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:47
"Mercedes в хлам, водитель в больнице": крупное ДТП в центре Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В УФАС раскрыли картельный сговор в криминальной истории строительства детсада в ВолжскомСмотреть фотографии
12:16
Расхитителю труб орошения в Волгоградской области условный срок изменили на реальныйСмотреть фотографии
11:55
В Волгограде вдове убитого на посту полицейского вручили награду мужаСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде утвердили обвинительный приговор двоим поджигателям дома губернатораСмотреть фотографии
09:30
"У нас ледниковый период!": город в Волгоградской области остался без теплаСмотреть фотографии
09:29
В центре Волгограда потушили пожар в кафеСмотреть фотографии
08:59
Волгоградских чиновников оштрафовали за «тягомотину» с ликвидацией опасного наследия «Химпрома»Смотреть фотографии
21:29
В Волгограде УК наладила теплоснабжение дома, где проживает 82-летняя блокадницаСмотреть фотографии
18:28
В Волгограде коммунальщики приготовились к очередным сюрпризам погодыСмотреть фотографии
18:16
Кадровые требования к кандидатам в Госдуму озвучил главный единоросс Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:28
В Волгограде бывшему следователю грозит 5 лет за "состряпанный" протоколСмотреть фотографии
17:08
Все памятники войны отремонтируют в Волгоградской области за два годаСмотреть фотографии
16:42
Строил коттедж на чужие пенсии: в Волгоградской области начался суд над бывшим директором психинтернатаСмотреть фотографии
16:33
Установлена причина покраснения реки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:13
"Сил нет терпеть": в Волгограде 82-летняя блокадница замерзает в своей квартире (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:09
В Волгограде у Мамаева кургана нашли авиабомбуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 