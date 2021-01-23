«Не в лесу же живем»: в Волгограде УК не трогают мольбы жителей добавить тепла

Общество 23.01.2021 08:36
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23.01.2021 08:36
В Волгограде управляющая компания заморозила жителей дома №109а по ул. Кирова в Кировском районе Волгограда. Как рассказал ИА «Высота 102» житель дома Виталий Белов, проблемы с отоплением начались после прихода первых холодов в декабре прошлого года. «Из 10 секций батарей в моей квартире работают, по сути, только три! У нас с супругой двое детей, младшей дочке полтора годика, и только благодаря обогревателям в детской можно находиться без верхней одежды. В других комнатах градусник на электронных весах показывает стабильно 16-17 градусов тепла», - рассказал Виталий.
По его словам, с жалобами на плохое отопление он обращался в УК «Вега» и в администрацию Волгоградской области. На днях отнес заявление в прокуратуру. Пока реакция последовала только из управляющей компании, правда, несколько странная. «Приходил слесарь, посмотрел, сказал, что ничего нельзя сделать, потому что, по его словам, «Концессии теплоснабжения» заставляют УК устанавливать недостаточное для полноценного обогрева дома оборудование на входе во внутридомовые сети. А через несколько дней мне сообщают, что моя заявка выполнена!», - возмущается волгоградец. Такая же ситуация, как у него в квартире, у многих жильцов, уверяет Виталий. А на верхних этажах дома даже еще хуже. "А между тем, плата за так называемое отопление квартиры Беловых стабильно растет. «В ноябре мы заплатили почти 2 тысячи рублей, а в декабре – уже три. Но отопления как такового у нас нет!», - заявляет Виталий.
В мэрии информагентству пояснили, что на основании редакционного запроса профильный департамент направил в этот дом сотрудников УК. Накануне вечером при содействии "Концессий теплоснабжения" коммунальщики произвели наладку внутридомовых сетей теплоснабжения. Также сотрудники эксплуатирующей организации замерили сертифицированным прибором температуру в квартирах, которая показала 22 градуса. Однако жильцы по-прежнему заявляют о том, что у них дома холодно. В подтверждение своих слов Виталий Белов сегодня утром прислал корреспондентам фотографию ртутного градусника, на котором - 15 градусов.
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