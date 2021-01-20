«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал оргтехнику нуждающимся семьям





Благое начинание Всероссийского проекта поддержки школьников из многодетных семей «МногоДарю» поддержали сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Как сообщает ИА «Высота 102», предприятие передало в Общероссийский народный фонд моноблоки, благодаря которым школьники из многодетных семей смогут учиться дома.





В период пандемии многие семьи испытывают трудности с организацией дистанционного обучения детей. Особенно тяжело приходится семьям с пятью и более детьми. Активисты ОНФ обратились к представителям социально-ответственного бизнеса и частным лицам с предложением передать работоспособную оргтехнику (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) для дальнейшего обеспечения ими российских школьников из многодетных семей.

Это не первый случай успешного взаимодействия ОНФ и «ЕвроХим-ВолгаКалия». На протяжении всего времени пандемии в рамках движения #Мывместе общественная организация и предприятие-инвестор осуществляли передачу средств защиты, спецодежды и дезинфицирующих средств медикам Котельниковской и Октябрьской районных больниц. Последний транш помощи Котельниковской ЦРБ был передан в октябре.

В этом году в рамках 20-летия компании будет организован проект «20 добрых дел «ЕвроХима», который воплотят в жизнь молодые специалисты и волонтеры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала.

О том, как всё это будет происходить, все желающие смогут узнать из публикаций в социальных сетях с хэштегом #20добрыхДелЕврохим. А авторы лучших проектов в конце года будут удостоены в Москве высшей награды компании «ЕвроХим» – «Хрустальная гранула».

«Сейчас бизнес, общественные организации и волонтерские объединения должны сплотиться и оказать помощь и поддержку всем, кто нуждается в этом. Уверен, что, тесно взаимодействуя с Общероссийским народным фронтом, мы реализуем еще много социально важных проектов», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров.



