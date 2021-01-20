Общество

«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал оргтехнику нуждающимся семьям

Общество 20.01.2021 09:38
0
20.01.2021 09:38


Благое начинание Всероссийского проекта поддержки школьников из многодетных семей «МногоДарю» поддержали сотрудники Гремячинского горно-обогатительного комбината, который строит в Котельниковском районе Волгоградской области «ЕвроХим-ВолгаКалий». 
Как сообщает ИА «Высота 102»,  предприятие передало в Общероссийский народный фонд моноблоки, благодаря которым школьники из многодетных семей смогут учиться дома.

В период пандемии многие семьи испытывают трудности с организацией дистанционного обучения детей. Особенно тяжело приходится семьям с пятью и более детьми. Активисты ОНФ обратились к представителям социально-ответственного бизнеса и частным лицам с предложением передать работоспособную оргтехнику (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) для дальнейшего обеспечения ими российских школьников из многодетных семей. 
Это не первый случай успешного взаимодействия ОНФ и «ЕвроХим-ВолгаКалия». На протяжении всего времени пандемии в рамках движения #Мывместе общественная организация и предприятие-инвестор осуществляли передачу средств защиты, спецодежды и дезинфицирующих средств медикам Котельниковской и Октябрьской районных больниц. Последний транш помощи Котельниковской ЦРБ был передан в октябре. 
В этом году в рамках 20-летия компании будет организован проект «20 добрых дел «ЕвроХима», который воплотят в жизнь молодые специалисты и волонтеры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала. 
О том, как всё это будет происходить, все желающие смогут узнать из публикаций в социальных сетях с хэштегом #20добрыхДелЕврохим. А авторы лучших проектов в конце года будут удостоены в Москве высшей награды компании «ЕвроХим» – «Хрустальная гранула».
«Сейчас бизнес, общественные организации и волонтерские объединения должны сплотиться и оказать помощь и поддержку всем, кто нуждается в этом. Уверен, что, тесно взаимодействуя с Общероссийским народным фронтом, мы реализуем еще много социально важных проектов», - отметил исполнительный директор «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Электроды АНО-21 - 150 руб., свёрла, диски отрезные и т.д.. 95 50 05

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
20.01.2021 12:16
Общество 20.01.2021 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2021 11:56
Общество 20.01.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
20.01.2021 08:31
Общество 20.01.2021 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 17:22
Общество 19.01.2021 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 15:07
Общество 19.01.2021 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 14:30
Общество 19.01.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 12:06
Общество 19.01.2021 12:06
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 11:43
Общество 19.01.2021 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 09:44
Общество 19.01.2021 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
19.01.2021 02:35
Общество 19.01.2021 02:35
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 17:34
Общество 18.01.2021 17:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 16:57
Общество 18.01.2021 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 15:40
Общество 18.01.2021 15:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:48
Общество 18.01.2021 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.01.2021 13:45
Общество 18.01.2021 13:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:16
Стабильно, но тревожно: коронавирус в Волгоградской области по-прежнему не щадитСмотреть фотографии
12:04
Банк «Открытие» внедрил передовое решение для защиты от финансового мошенничестваСмотреть фотографии
11:56
Заплыв длиною в четыре года: в Волгограде достроили скандальный бассейнСмотреть фотографии
11:42
Мошенник обобрал волгоградского врача на миллион рублейСмотреть фотографии
10:19
77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от СбербанкаСмотреть фотографии
10:15
Допраздновалась: в Волгоградской области пьяная женщина-водитель скрылась после аварии с полицейской машинойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:01
Двое детей попали под колеса авто в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:49
Молодые и дерзкие: в Волгоградской области бандиты полгода держали в страхе владельцев отечественных автоСмотреть фотографии
09:38
«ЕвроХим-ВолгаКалий» передал оргтехнику нуждающимся семьямСмотреть фотографии
09:01
«Наша жизнь превратилась в ад»: волгоградские чиновники требуют лишить жилья семьи с детьмиСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде УК заставили сделать ремонт в квартире с обрушенным потолкомСмотреть фотографии
21:06
После новогодних каникул коронавирус возвращается в школы ВолгоградаСмотреть фотографии
20:00
Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ найти виновников коммунальной трагедии в ВолжскомСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде крупному федеральному чиновнику запретили ночные прогулкиСмотреть фотографии
18:01
Смелый волгоградец прервал серию ограблений в магазине (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
17:22
В Волгограде к битве инвалида войны с УК за тепло подключилась «тяжелая артиллерия»Смотреть фотографии
16:55
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложенияСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде у скандального полигона ТКО аннулировали лицензиюСмотреть фотографии
16:19
Волгоградского главу Росимущества обвинили в уголовном преступленииСмотреть фотографии
15:37
Оплачивайте счета за электроэнергию с помощью Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay без комиссииСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде митрополит Феодор освятил ВолгуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:04
«Возможно ее влияние на судей Волгоградской области»: дело Юлии Добрыниной передали в КраснодарСмотреть фотографии
14:30
«Это аномалия или халатность?»: поселок в Волгограде снова тонет из-за повторного порыва трубыСмотреть фотографии
14:23
В Волгоградской области «простаивает» почти половина ковидных коекСмотреть фотографии
13:56
"Я не опасна": глава Роспотребнадзора в Волгограде привилась от коронавирусаСмотреть фотографии
13:36
На пике: в период новогодних праздников абоненты «Ростелекома» на Юге скачали более 110 000 Тб информацииСмотреть фотографии
13:04
Чиновники ответили возмутившимся резким ростом платы за отопление волгоградцамСмотреть фотографии
12:46
COVID-ситуация в Волгоградской области "заморозилась"Смотреть фотографии
12:45
Похищенную в Питере легковушку в Волгограде готовили к новой жизни за границейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Волгоградцы смотрели на каникулах триллеры и драмыСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 