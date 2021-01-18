Общество

На ледяных горках под Волгоградом покалечились двое детей

Общество 18.01.2021 15:40
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18.01.2021 15:40


Двое детей 4 и 13 лет получили травмы во время катания с ледяной горки в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в экстренных службах, 4-летняя девочка под присмотром родителей каталась с горки напротив дома по улице Карбышева, 120. Девочку увезли в больницу с открытым переломом ноги. 13-летний мальчик сломал лодыжку во время катания с горки, расположенной у дома №10 по улице Набережной. Подростка также госпитализировали.

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