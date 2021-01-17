



О смертях еще четырех жителей Волгоградской области от коронавируса стало известно сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также еще 264 человека заболели ковидом. Сутками ранее диагноз коронавируса был подтвержден у 262 человек. Всего 540 жителей Волгоградской области стали жертвами эпидемии.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе зафиксирован на отметке единица. Ранее, напомним, он то повышался, то понижался в зависимости от развития ситуации.







