Общество 17.01.2021 11:38
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17.01.2021 11:38
О смертях еще четырех жителей Волгоградской области от коронавируса стало известно сегодня. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, также еще 264 человека заболели ковидом. Сутками ранее диагноз коронавируса был подтвержден у 262 человек. Всего 540 жителей Волгоградской области стали жертвами эпидемии.
Коэффициент распространения коронавируса в регионе зафиксирован на отметке единица. Ранее, напомним, он то повышался, то понижался в зависимости от развития ситуации.
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