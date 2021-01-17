В поселке Волгограда разливается река «имени Концессий»











Такое имя новообразованному водному источнику уже дали жители поселка Максима Горького в Советском районе Волгограда. «С вечера четверга на улице Казачьей стала заполняться водой яма на месте последнего порыва, который накануне устранили рабочие. Причем после этого у нас пропал газ, работали потом еще и газовики. Мы подозреваем, что во время ремонта водопровода что-то повредили и в газовом оборудовании», - рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы.

После ремонта яму чем-то закидали, чем – жители так и не выяснили. Потому что из места порыва бурным потоком потекли и до сих пор текут реки. «Пройти уже невозможно, самое ужасное, что вода разлилась около фундаментов домов и подворий. Мы уже молчим про то, что вода в домах еле идет, невозможно включить газовые колонки», - возмущаются жители поселка.





Ранее в «Концессиях водоснабжения» людям обещали водовозку, чтобы восполнить нехватку воды. Но такого подарка волгоградцы так и не дождались. К устранению порыва до сих пор бригады Концессий так и не приступили. «Сколько еще будет нас заливать? Пусть чиновники администрации объявляют у нас чрезвычайную ситуацию, может, тогда мы, наконец, дождемся, что на нас обратят внимание?», - негодуют жители.

Ранее, 15 января, в компании заявляли, что повторная авария на водопроводе будет устранена в ближайшее время. Сколько еще в реальности ждать начала ремонтных работ – неизвестно. К слову, до сих пор опасное место порыва не огорожено.



