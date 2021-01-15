



Сегодня в перинатальном центре №2 Волгограда появилась на свет первая в этом году и за последние пять лет четверня. Как сообщили ИА "Высота 102" в медучреждении, жительница Городища Виктория Маркович стала мамой сразу четырех сыновей – Богдана, Кирилла, Романа и Дмитрия. Рост братиков – от 35 сантиметров до 45 сантиметров, вес – от 900 граммов до 1490 граммов.

27-летняя Виктория и ее 33-летний супруг Алексей уже воспитывают двух дочек - 7 и 2 лет. Папа очень хотел мальчика. Теперь у него их - целых четыре! Хотя малышам еще необходимо время для восстановления и набора веса.

Период вынашивания беременности составил около 30 недель. Супруги не прибегали к процедуре ЭКО. Роды принимали несколько бригад врачей перинатального центра №2, в состав которых вошли акушеры-гинекологи, неонатологи. Малышей извлекали в плодном пузыре - это наиболее щадящий метод. Главный врач перинатального центра №2 Татьяна Веровская рассказала, что у врачей были опасения по поводу самого маленького мальчика, но он оказался настоящим борцом и выдержал всю беременность, и медики надеются, что все закончится благополучно.

Напомним, около пяти лет назад в перинатальном центре №2 уже принимали четверню. Тогда многодетной мамой стала женщина из Калмыкии.







