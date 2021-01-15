В Волгограде трамвайные маршруты усиливают дополнительными вагонами

Общество 15.01.2021 16:57
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15.01.2021 16:57
«Метроэлектротранс» наращивает количество подвижного состава на трамвайных маршрутах. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, из-за снегопада отмечается увеличенный объем пассажиропотока.
Благодаря дополнительным вагонам, число которых продолжает увеличиваться по мере необходимости, трамвайная сеть города справляется с наплывом людей. Имеющегося в МУПе подвижного состава достаточно для внепланового выпуска: за последние три года трамвайный парк города пополнился более чем на 50 единиц.
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