В Волгограде мост через ВДСК и Третью Продольную спасают от пробок















На мосту через Волго-Донской канал и Третьей Продольной магистрали постепенно восстанавливается автомобильное движение. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, на данных участках оно приостанавливалось на короткий промежуток времени. Проблемы с движением по мосту сняли на видео автолюбители. При помощи автопогрузчиков дороги освободили от застрявших большегрузов. После чего за работу взялась спецтехника, которая очистила асфальт от выпавшего снега. На время работы КДМ автомобили ГАИ преграждали въезд на дорогу. Подобные мероприятия по кратковременному ограничению движения транспорта для расчистки проезжей части проводятся и на других проблемных участках дорог Волгограда.

В ГУ МВД по Волгоградской области добавили, что сотрудники ГАИ также осуществляют режимные мероприятия на въезде в Красноармейский район (около так называемых «штанов»), в Тракторозаводском районе у поселка Водстрой и со стороны Калачевского района. Полицейские настоятельно просят водителей фур переждать непогоду на автостоянках.

Напомним, Волгоград сегодня после снегопада сковали 10-балльные пробки. Движение транспорта также затруднено на некоторых трассах, включая саратовскую в районе Камышина.



