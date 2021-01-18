Как вовремя и эффективно подготовиться к ЕГЭ по английскому языку? Советы по подготовке от репетитора





Знание английского языка сейчас уже не призрачная мечта, а реально достижимая цель для каждого. Выучить его может и ребенок, и взрослый, так как существует большое количество различных методов обучения. Получив качественные знания, перед человеком автоматически открываются возможности профессиональной реализации, путешествий, переезда, качественного образования. Однако не рассчитывайте, что получить знания иностранного языка будет легко. Придется пожертвовать своим свободным временем, записаться на курсы или обзавестись контактами хороших репетиторов. Поэтому лучше всего изучать английский с самого детства.

Если у вас в семье есть школьник, который планирует поступать в университет, и ему необходимо сдать ЕГЭ по английскому, то заранее приступайте к поискам опытного репетитора. Экзамен по иностранному языку довольно сложный, так как направлен он на тестирование всех навыков и знаний, которые абитуриент получил за весь период школьного обучения. То есть, в тестах будет рассматриваться и синтаксис, и морфология, и грамматика, и лексика, и умение понимать английский язык на слух, и умение формулировать свои мысли с помощью написания эссе.

С какими проблемами сталкиваются ученики при подготовке к ЕГЭ по английскому языку?

Часто родители уверены в том, что если ребенок в школе получает хорошие оценки по английскому, то репетитор для подготовки к ЕГЭ ему не нужен. Это заблуждение. Да, теоретически возможно, что ученик имеет глубокие знания. Особенно, если он учился в гимназии, а также постоянно посещал факультативы по английскому или занимался самообразованием. Но в большинстве случаев школьные учителя ставят немного завышенные оценки по английскому. А, для того чтобы определить реальный уровень знания языка, лучше всего попросить независимого репетитора протестировать знания ребенка. И если действительно окажется так, что ребенок прекрасно знает язык, то хватит и самостоятельной подготовки, которая заключается в повторении пройденного материала.

Но что делать, если ученик не радовал родителей хорошими оценками? В таком случае, вам будут полезны репетиторы по английскому. Волгоград может выбрать опытного учителя по иностранному на поисковом ресурсе BUKI. Частный преподаватель поможет преодолеть учащемуся самые частые проблемы, которые случаются в самостоятельной подготовке:

1. При самостоятельной подготовке школьник может столкнуться с трудностями в понимании конкретных правил.

А вот если абитуриент будет заниматься с педагогом, то эта проблема будет сразу же решена. Педагог объяснит правило, и вы сможете пойти дальше.

1. Большинство учеников относятся к подготовке к экзаменам безответственно. Они банально не успевают выполнять задания и повторять правила. А вот если абитуриент будет заниматься с репетитором, то преподаватель сможет контролировать, перепроверять, наблюдать за прогрессом в знаниях и подготовке.

2. Ученик может готовиться по принципу: «Возьму учебник в библиотеке и буду повторять каждую тему». В то время как занятия с репетитором будут интенсивными, емкими и структурными, что позволит быстрее подготовиться, не повторяя при этом каждую тему.

Да, теоретически подготовиться можно и без услуг, которые предоставляет репетитор по английскому. ЕГЭ ведь рассчитано на ваши знания, полученные за школьной партой. Однако если вы рассчитываете на самый высокий балл, то не пренебрегайте помощью частного преподавателя.

Сколько времени нужно, для того чтобы подготовиться к ЕГЭ по английскому языку?

Начинать готовиться к любым экзаменам лучше за год. Но здесь есть свои нюансы. Например, если планируется самостоятельная подготовка, то руководствуйтесь принципом «чем раньше начать - тем лучше». А если вы нацелены на подготовку с репетитором, то можно начинать за полгода до ЕГЭ. Преподаватель сможет за этот период вам дать самые главные темы, научит писать эссе, объяснит сложные правила. В индивидуальных уроках есть масса преимуществ:

• довольно быстрые результаты в подготовке к экзаменам. Видимые изменения в знаниях и абитуриент, и родители наблюдают уже после первых месяцев регулярных занятий;

• преподаватель использует только те методические пособия, которые действительно эффективно проявили себя в подготовке к ЕГЭ;

• формируется удобный график уроков, которые могут проходить и в онлайн формате;

• абитуриент относится ответственнее к заданиям.

репетиторы. Волгоград может легко найти компетентного преподавателя и доверить подготовку к экзамену именно ему. Главное заранее позаботиться о поиске надежного педагога. Самостоятельная подготовка значительно отличается от той, которую предлагаютможет легко найти компетентного преподавателя и доверить подготовку к экзамену именно ему. Главное заранее позаботиться о поиске надежного педагога.

Начинайте готовиться сейчас, чтобы летом не возникло никаких проблем на экзамене!

Знание английского языка требует постоянного совершенствования. И даже если ваш ребенок хорошо его знает, это совсем не значит, что он сможет идеально сдать ЕГЭ. Ведь в экзамене много тонкостей.

Любую вашу тревогу развеет репетитор английского. Волгоград может обратиться к специалисту, для того чтобы протестировать уровень знания ученика, определить, какие есть пробелы в знаниях, чтобы понять над чем работать. Найти педагога вы можете на сайте BUKI. Здесь есть огромное количество анкет репетиторов, и вы сможете легко выбрать одного из них. Можно найти как учителя из вашего города, так и преподавателя из Москвы или Санкт-Петербурга для занятий онлайн.

Начните подготовку к экзамену по английскому уже сейчас, чтобы в будущем быть уверенным в высоких результатах и успешном поступлении!

Текст подготовила Антонина И., учитель и репетитор английского языка.

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