Общество 14.01.2021 15:55
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14.01.2021 15:55
Аукцион на реконструкцию сквера 8 марта приостановлен из-за жалобы строительной фирмы. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградское УФАС обратилась компания «ТехСтройПартнер», которая попросила внести изменения в документацию об аукционе, ссылаясь на не выполнение заказчиком указаний Минфина РФ, МЧС России и ФАС, связанных с особенностями осуществления закупок товаров и услуг в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, к исполнителям услуг не должны применяться штрафные санкции из-за нарушения обязательств по контракту, если при его исполнении в связи с распространением коронавируса возникли не зависящие от сторон обстоятельства. Автор жалобы потребовал привести документацию аукциона в соответствии с этим нюансом и актуализировать ее в реалиях пандемии. Пока решение в Волгоградском УФАС не принято.
Напомним, на реконструкцию сквера 8 марта, находящегося в ужасающем состоянии, выделено около 53 миллионов рублей. Зона отдыха расположена в границах улиц Кубанской, Рокоссовского и Чапаева.
Техническим заданием предусмотрена замена тротуарной плитки, монтаж систем освещения и видеонаблюдения, обустройство детской игровой зоны и озеленение территории. Также на объекте установят скульптурную композицию в честь героев Чернобыля «1986».
Справка. В годы Великой Отечественной войны рядом со сквером 8 Марта находилась военная комендатура, вблизи которой были обнаружены две расстрельные ямы - одна для красноармейцев, а вторая - для евреев. Всего там было убито 2,5 тысячи человек, из них свыше 600 евреев. В феврале прошлого года Волгоградская еврейская община заявила о намерении поставить в этом месте мемориальный знак в память жертв Холокоста.
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