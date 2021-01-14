Жители Кишечного поселка Волгограда жалуются на коммунальное расстройство

Общество 14.01.2021 11:52
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14.01.2021 11:52
Кишечный поселок в Дзержинском районе Волгограда несколько дней заливает водой. Как сообщили ИА «Высота 102» местные жители, после вчерашнего снегопада и ледяного дождя прогулки по улицам Северо-Крымской и Баргузинской превратились в опасный для жизни квест. «Порыв на сетях уже минимум неделю, у концессий, можно сказать, под носом. Вода течет вниз по улице Южно-Украинской, на прилегающих улицах проехать невозможно. Даже фуры застревают», - описывает ситуацию один из жителей поселка в соцсетях.
В пресс-службе ООО «Концессии водоснабжения» информагентству пояснили, что заявка на устранение технологического нарушения в поселке поступила 11 января. Сегодня на месте работает аварийная бригада, которая в ближайшее время устранит порыв на водопроводе диаметром 150 мм.
Фото: Виталий Дьяков.
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