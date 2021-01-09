



В 2021 году в Волгоградской области откроют три новые лаборатории, где будут проводить не менее 800 исследований на COVID-19 в сутки в каждой. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области. Таким образом, количество проведенных ежедневных лабораторных проб вырастет до 9000.

По информации облздрава, сегодня в Волгоградской области работают 12 лабораторий мощностью более 6000 исследований в сутки. Таких показателей удалось достичь благодаря дооснащению медицинских организаций для проведения ПЦР-диагностики на COVID-19. На модернизацию исследовательских центров из областного бюджета было выделено 30 млн рублей, закуплена 131 единица лабораторного оборудования.

Одновременно с этим медучреждения активно используют возможности экспресс-тестирования — пациентам, впервые обратившимся за медицинской помощью с признаками коронавирусной инфекции, уже проведено свыше 60 тысяч исследований.



