Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области опять пошла вверх

Общество 08.01.2021 11:32
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08.01.2021 11:32
За прошедшие сутки в Волгоградской области заражение коронавирусом подтвердилось еще у 262 человек – это на 4 случая больше, чем днем ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, смертельный вирус также унес жизни еще трех человек. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заболели больше 37,5 тысяч человек, выздоровели 35,6 тысяч пациентов, общее число летальных случаев достигло 497-ми.
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