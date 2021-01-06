Волгоград побелел в Рожественский сочельник





Улицы Волгограда припорошило снегом в канун Рождества. Как сообщили ИА «Высота 102» читатели, город встречает сочельник легким морозом и белым убранством. По сообщению Волгоградского ЦГМС, в областном центре температура воздуха днем будет колебаться от 1 до 3 градусов мороза, ночью – от 6 до 8 градусов ниже нуля.

Рождественский сочельник, или навечерие Рождества Христова, встречают сегодня в Русской православной церкви. В храмах в этот день идут праздничные богослужения: утром - царские часы, великая вечерня и литургия Василия Великого, вечером – всенощное бдение, которое переходит в ночную литургию Иоанна Златоуста. Утром 7 января в храмах также отслужат одну или несколько (раннюю и позднюю) праздничных литургий.

В храмах, напомним, действуют ограничения из-за коронавируса. Все должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.



