Самый экстремальный аттракцион России открыли в ЦПКиО Волгограда





Сегодня, 14 августа, в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) открылся для посетителей самый экстремальный аттракцион – 65-метровая Башня свободного падения.

– Теперь все желающие горожане и гости Волгограда могут подняться на высоту птичьего полета и спуститься вниз на большой скорости. Это самый высотный экстрим-аттракцион в России, – сообщили в пресс-службе ЦПКиО.

Посадочные места на 60-метровой высоте перед скоростным спуском будут вращаться вокруг своей оси. В вечернее время на аттракционе будет зажигаться яркая подсветка из 25,5 тысяч огоньков.

– Перед открытием экстремальный аттракцион прошел все необходимые тестирования и проверки, в том числе испытания во внештатных ситуациях, получил акт технического освидетельствования от независимых экспертов и свидетельство о государственной регистрации, подтверждающие безопасность использования объекта, – уверяют в парке.

Есть ограничения для тех, кто может кататься на новом аттракционе ЦПКиО. Рост посетителя должен быть не менее 130 см, вес – до 85 (при полной загрузке аттракциона). Стоимость сеанса – 700 рублей.

Фото: пресс-служба ЦПКиО