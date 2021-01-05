



Блестящей победой в международном инженерном чемпионате "CASE-IN" завершился 2020-й год для школьников и педагогов из сельской глубинки Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102", юные конструкторы шестого класса Серпомолотской средней школы Новониколаевского района Инна Жулидова, Мария Юкина, Артур Лепешкин, Алена Харитонова и их наставник, учитель физики Виктор Николаев поразили жюри проектом дизайнерской опоры линии электропередач.





"Когда гуляем по улицам, то в глаза бросается много проводов и столбов, - рассказывают призеры чемпионата. - Они портят вид и плохо вписываются в ландшафт. Вот мы и придумали с нашим учителем дизайнерскую модель опоры ЛЭП, которая украсит улицы и отлично впишется в ландшафт, особенно в крупных городах ".









По словам ребят, по итогам отборочного тура команду пригласили на участие в финале, который состоялся в декабре 2020-го года, и это уже была победа. Но когда замминистра энергетики России Антон Инюцын объявил их победителями, они испытали огромную радость, восторг и гордость. За себя, своего наставника, любимую школу. Первое место! А конкуренция была серьезной: около 10 тысяч участников.

Учитель физики Виктор Николаев поделился, как штудировали с ребятами литературу по выбранной теме, анализировали и синтезировали информацию, опрашивали жителей поселка, разрабатывали критерии для создания дизайнерской ЛЭП. Как создавали 3D модели, рассчитывали высоту опоры и расположения проводов от земли, глубину закапывания, расстояние между изоляторами и так далее, и так далее.





"На протяжении нескольких лет в нашем образовательном учреждении ведется работа по развитию проектно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества. Мы благодарны руководству школы за огромную поддержку, - говорит учитель физики Серпомолотской средней школы Виктор Николаев. - Сам процесс был нелегким, но увлекательным и познавательным. Но всегда радостно ощущать, что у тебя все получилось. Чемпионат показал, что при желании многое возможно. Главное - просто начать делать. Это наш девиз. И когда приходит успех, это вдохновляет на новые свершения. Так что и в новом, 2021 году, у нас много возможностей для творчества", - признался педагог.

Остается добавить, что победители получили не только ценные призы и возможность участия в профильных образовательных сменах и форумах, но и особые и преимущественные условия для поступления в университеты России.

СПРАВКА. Международный инженерный Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации. С 2018 года Чемпионат реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В 2019 году Чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX.