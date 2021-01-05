Общество

Восторг и гордость: Кулибины из сельской школы Волгоградской области дали фору на международном конкурсе инженерных решений

Общество 05.01.2021 18:46
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05.01.2021 18:46


Блестящей победой  в международном инженерном чемпионате "CASE-IN" завершился 2020-й год для школьников и педагогов из сельской глубинки Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102",  юные конструкторы  шестого класса Серпомолотской средней школы  Новониколаевского района  Инна Жулидова, Мария Юкина, Артур Лепешкин,  Алена Харитонова  и их наставник, учитель физики Виктор Николаев  поразили жюри проектом дизайнерской опоры линии электропередач.

"Когда гуляем по улицам, то в глаза бросается много проводов и столбов, - рассказывают призеры чемпионата. - Они  портят вид и плохо вписываются в ландшафт. Вот мы и придумали с нашим учителем дизайнерскую модель опоры  ЛЭП, которая украсит улицы и отлично впишется  в ландшафт, особенно в крупных городах ".


По словам ребят, по итогам отборочного тура команду пригласили на участие в финале, который состоялся в декабре 2020-го года, и это уже была победа. Но когда замминистра энергетики России Антон Инюцын объявил их победителями, они испытали огромную  радость,  восторг и гордость. За себя, своего наставника, любимую школу. Первое место! А конкуренция  была серьезной: около 10 тысяч участников.  
Учитель физики Виктор Николаев поделился, как штудировали с ребятами  литературу по выбранной теме, анализировали  и синтезировали информацию,   опрашивали жителей поселка,  разрабатывали критерии для создания дизайнерской ЛЭП.  Как создавали  3D модели, рассчитывали высоту опоры и расположения проводов от земли, глубину закапывания, расстояние между изоляторами и так далее, и так далее.  

"На протяжении нескольких лет в нашем образовательном учреждении  ведется работа по развитию проектно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества. Мы благодарны руководству  школы за огромную поддержку, - говорит учитель физики Серпомолотской средней школы Виктор Николаев. - Сам процесс был нелегким, но увлекательным и познавательным.  Но всегда радостно ощущать, что у тебя все получилось. Чемпионат показал, что при желании многое возможно. Главное -  просто начать делать.  Это наш  девиз. И когда  приходит успех, это вдохновляет на новые свершения. Так что и в новом, 2021 году, у нас  много возможностей для творчества", - признался педагог. 
Остается добавить, что победители получили не только ценные призы и возможность участия в профильных образовательных сменах и форумах, но и особые и преимущественные условия для поступления в университеты России. 
СПРАВКА. Международный инженерный Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и реализуется в соответствии с планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением правительства Российской Федерации.  С 2018 года Чемпионат реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В 2019 году Чемпионат вошел в ТОП-15 олимпиад мира по версии рейтингового агентства RAEX.

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