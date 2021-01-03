Общественный транспорт в Волжском пустили в объезд порыва





Автобусы и маршрутки в Волжском изменили маршрут следования из-за аварии на теплотрассе на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира, где движение перекрыто до окончания ликвидации ЧП. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу администрации Волжского, в объезд пустили автобусы №14 и №24 и маршрутки №№6, 3 и 5.

Автобусы, следующие по улице Мира, сворачивают перед перекрестком и далее следуют по близлежащим улицам. Маршрутное такси №6 временно осуществляет движение из новой части города по улице Мира, переезжая на улицу 40 лет Победы, далее едет по улицам Пушкина и малой Оломоуцкой, затем возвращается на маршрут. В обратном направлении общественный транспорт следует по той же схеме. Маршрутки №3 и №5 объезжают коммунальную аварию по улицам Александрова и Дружбы.

Напомним, сегодня днем на пересечении улиц Оломоуцкой и Мира произошел порыв тепломагистрали диаметром 600 мм, в результате чего ожоги получили четверо мужчин, 194 многоквартирных дома остались без тепла и горячей воды. Пострадавших госпитализировали в больницу скорой помощи №25 Волгограда. На месте аварии работают специалисты Волжских тепловых сетей, представители городских коммунальных служб. Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту ЧП.