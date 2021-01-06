Общество

Суд разрешил строительство трехэтажной мечети в Волгоградской области

Общество 06.01.2021 12:57
0
06.01.2021 12:57


Постановление администрации Старополтавского района об отмене разрешения на строительство трехэтажной мечети с 12-метровым минаретом признано незаконным. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», приняла судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда.
В апелляционную инстанцию обратилась местная мусульманская религиозная организация «Махалля» № 2372 с. Старая Полтавка регионального духовного управления мусульман Волгоградской области. Руководитель религиозной организации обжаловал решение Старополтавского районного суда от 10 сентября 2020 года, которым мусульманской религиозной организации было отказано в признании постановления районной администрации незаконным. Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, постановил новое решение.
В суде установлено, что разрешение на строительство мечети, выданное 8 декабря 2017 года, в мае 2020-го было отменено постановлением главы Старополтавского района. Руководитель религиозной организации пояснял, что обжалуемое им постановление не мотивировано и не содержит законных оснований для отмены разрешения на строительство. Земельный участок площадью 1200 кв.м., на котором планируется стройка, находится в безвозмездном пользовании религиозной организации с 30 июля 2015 года. В свою очередь администрация района просила суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Указанное постановление, как пояснили в администрации, было издано после представления прокуратуры, в котором было указано о существенном нарушении градостроительных норм и правил при выдаче разрешения на строительство. В частности, вопросы возникли к градостроительному плану земельного участка, видам разрешенного использования. Вскрылись нарушения при назначении публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и др.
Однако судебная коллегия, проанализировав представление надзорного ведомства, пришла к мнению, что оснований для отказа районной администрацией в выдаче разрешения на строительство, а также оснований для отмены этого разрешения не имеется.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача"- сдача в этом году!

Подвесные потолки Армстронг. Плита - 85 руб./шт.. 95 50 05; 95 50 06

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750
Общество
06.01.2021 16:51
Общество 06.01.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 14:30
Общество 06.01.2021 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 13:21
Общество 06.01.2021 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 10:46
Общество 06.01.2021 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.01.2021 09:56
Общество 06.01.2021 09:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.01.2021 09:21
Общество 06.01.2021 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2021 18:46
Общество 05.01.2021 18:46
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2021 17:06
Общество 05.01.2021 17:06
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2021 13:31
Общество 05.01.2021 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
05.01.2021 11:17
Общество 05.01.2021 11:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2021 19:19
Общество 04.01.2021 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2021 17:48
Общество 04.01.2021 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2021 16:17
Общество 04.01.2021 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2021 14:09
Общество 04.01.2021 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
04.01.2021 12:46
Общество 04.01.2021 12:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:28
Способ заражения двух умерших от COVID-19 женщин в Волгоградской области остался секретомСмотреть фотографии
16:51
Держат в страхе: стая бродячих псов терроризирует жителей Жилгородка в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:32
Попарились с огоньком: 11 бань сгорело за новогодние праздники в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:30
Ледяные торосы и паровые столбы: волгоградцы сообщают о новых сюрпризах от ЖКХСмотреть фотографии
13:21
Волгоград побелел в Рожественский сочельникСмотреть фотографии
12:57
Суд разрешил строительство трехэтажной мечети в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
От смертельного удара коронавируса погибли пятеро жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
Людей с хроническими заболеваниями привьют от COVID-19 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
60 часов без воды: за коммунальный беспредел в Волгоградской области наказали МУПСмотреть фотографии
10:22
Волгоград отличился нулевой аварийностью на дорогахСмотреть фотографии
09:56
На позитиве: главные цвета 2021 годаСмотреть фотографии
09:21
По льду с ветерком: краснооктябрьцы получают эмоции в парке Гагарина в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:00
Четыре иномарки и баня сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:22
Запретные плоды от Волгоградской облдумы: какие законы приняли депутаты в 2020 годуСмотреть фотографии
19:08
В "затопленном" микрорайоне Волгограда спустя сутки устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
18:46
Восторг и гордость: Кулибины из сельской школы Волгоградской области дали фору на международном конкурсе инженерных решенийСмотреть фотографии
18:08
На юге Волгограда аварийный дом смывает подземными водамиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:06
Кусочек земли в элитном поселке выставила на торги администрация Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:10
Не щадит ни молодых, ни старых: Волгоградская область во власти вируса-убийцыСмотреть фотографии
13:31
Волгоградский губернатор увидел величие в росписяхСмотреть фотографии
13:00
В Волгоградской области вакцину от коронавируса завезли в селоСмотреть фотографии
12:56
В Волгограде коммунальная авария превратила хмурый Жилгородок в ВенециюСмотреть фотографииCмотреть видео
11:45
С 1 января в смертельную сводку оперштаба попали 26 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:17
После "свободного полета" в аквапарке волгоградка судится с волжским бизнесменомСмотреть фотографии
10:39
Волгоград занял позорное место в рейтинге качества жизни российских городовСмотреть фотографии
10:20
В Волгоградской области пожилую женщину насмерть сбил японский пикапСмотреть фотографии
10:02
Праздники в разгаре: в Волгоградской области продолжают гореть баниСмотреть фотографии
08:40
Как за 5 лет на пустыре построили самый зеленый и благоустроенный микрорайонСмотреть фотографии
19:57
Индексация пенсий, удаленка в законе и налог на вклады: волгоградцы будут жить в 2021 году в новых реалияхСмотреть фотографии
19:19
Волгоградцы, завидуем молча: семья хуторян устроила новогоднюю феерию в своем двореСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 