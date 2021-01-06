Суд разрешил строительство трехэтажной мечети в Волгоградской области

Общество 06.01.2021 12:57
0
06.01.2021 12:57
Постановление администрации Старополтавского района об отмене разрешения на строительство трехэтажной мечети с 12-метровым минаретом признано незаконным. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», приняла судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда.
В апелляционную инстанцию обратилась местная мусульманская религиозная организация «Махалля» № 2372 с. Старая Полтавка регионального духовного управления мусульман Волгоградской области. Руководитель религиозной организации обжаловал решение Старополтавского районного суда от 10 сентября 2020 года, которым мусульманской религиозной организации было отказано в признании постановления районной администрации незаконным. Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, постановил новое решение.
В суде установлено, что разрешение на строительство мечети, выданное 8 декабря 2017 года, в мае 2020-го было отменено постановлением главы Старополтавского района. Руководитель религиозной организации пояснял, что обжалуемое им постановление не мотивировано и не содержит законных оснований для отмены разрешения на строительство. Земельный участок площадью 1200 кв.м., на котором планируется стройка, находится в безвозмездном пользовании религиозной организации с 30 июля 2015 года. В свою очередь администрация района просила суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Указанное постановление, как пояснили в администрации, было издано после представления прокуратуры, в котором было указано о существенном нарушении градостроительных норм и правил при выдаче разрешения на строительство. В частности, вопросы возникли к градостроительному плану земельного участка, видам разрешенного использования. Вскрылись нарушения при назначении публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и др.
Однако судебная коллегия, проанализировав представление надзорного ведомства, пришла к мнению, что оснований для отказа районной администрацией в выдаче разрешения на строительство, а также оснований для отмены этого разрешения не имеется.
Реклама
Держат в страхе: стая бродячих псов терроризирует жителей Жилгородка в Волгограде06.01.2021 16:51
Общество 06.01.2021 16:51
Ледяные торосы и паровые столбы: волгоградцы сообщают о новых сюрпризах от ЖКХ06.01.2021 14:30
Общество 06.01.2021 14:30
Волгоград побелел в Рожественский сочельник06.01.2021 13:21
Общество 06.01.2021 13:21
60 часов без воды: за коммунальный беспредел в Волгоградской области наказали МУП06.01.2021 10:46
Общество 06.01.2021 10:46
На позитиве: главные цвета 2021 года06.01.2021 09:56
Общество 06.01.2021 09:56
По льду с ветерком: краснооктябрьцы получают эмоции в парке Гагарина в Волгограде06.01.2021 09:21
Общество 06.01.2021 09:21
Восторг и гордость: Кулибины из сельской школы Волгоградской области дали фору на международном конкурсе инженерных решений05.01.2021 18:46
Общество 05.01.2021 18:46
Кусочек земли в элитном поселке выставила на торги администрация Волгоградской области05.01.2021 17:06
Общество 05.01.2021 17:06
Волгоградский губернатор увидел величие в росписях05.01.2021 13:31
Общество 05.01.2021 13:31
После "свободного полета" в аквапарке волгоградка судится с волжским бизнесменом05.01.2021 11:17
Общество 05.01.2021 11:17
Волгоградцы, завидуем молча: семья хуторян устроила новогоднюю феерию в своем дворе04.01.2021 19:19
Общество 04.01.2021 19:19
Самолечение от COVID-19 закончилось трагедией для жителя Волгоградской области04.01.2021 17:48
Общество 04.01.2021 17:48
Коммунальщики залатали водопровод в Краснооктябрьском районе Волгограда04.01.2021 16:17
Общество 04.01.2021 16:17
Мэр Волжского поручил оказать помощь семье погибшего из-за порыва на теплотрассе04.01.2021 14:09
Общество 04.01.2021 14:09
Коронавирус унес жизни четырех жителей Волгоградской области04.01.2021 12:46
Общество 04.01.2021 12:46
Реклама