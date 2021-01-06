Суд разрешил строительство трехэтажной мечети в Волгоградской области





Постановление администрации Старополтавского района об отмене разрешения на строительство трехэтажной мечети с 12-метровым минаретом признано незаконным. Такое решение, как сообщает ИА «Высота 102», приняла судебная коллегия по административным делам Волгоградского областного суда.

В апелляционную инстанцию обратилась местная мусульманская религиозная организация «Махалля» № 2372 с. Старая Полтавка регионального духовного управления мусульман Волгоградской области. Руководитель религиозной организации обжаловал решение Старополтавского районного суда от 10 сентября 2020 года, которым мусульманской религиозной организации было отказано в признании постановления районной администрации незаконным. Волгоградский областной суд, рассмотрев материалы дела, постановил новое решение.

В суде установлено, что разрешение на строительство мечети, выданное 8 декабря 2017 года, в мае 2020-го было отменено постановлением главы Старополтавского района. Руководитель религиозной организации пояснял, что обжалуемое им постановление не мотивировано и не содержит законных оснований для отмены разрешения на строительство. Земельный участок площадью 1200 кв.м., на котором планируется стройка, находится в безвозмездном пользовании религиозной организации с 30 июля 2015 года. В свою очередь администрация района просила суд оставить апелляционную жалобу без удовлетворения. Указанное постановление, как пояснили в администрации, было издано после представления прокуратуры, в котором было указано о существенном нарушении градостроительных норм и правил при выдаче разрешения на строительство. В частности, вопросы возникли к градостроительному плану земельного участка, видам разрешенного использования. Вскрылись нарушения при назначении публичных слушаний по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и др.

Однако судебная коллегия, проанализировав представление надзорного ведомства, пришла к мнению, что оснований для отказа районной администрацией в выдаче разрешения на строительство, а также оснований для отмены этого разрешения не имеется.



